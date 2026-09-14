Fase 2 de la Liga 2 2026: así quedaron los grupos por el ascenso a Primera y el descenso a Liga 3

El domingo 13 de septiembre se concluyó la Fase Regular de la Liga 2 2026, lo que permitió definir cómo se llevará a cabo la Fase Final del torneo. Esta fase incluye tanto los grupos que pelearán por el ascenso como aquellos que lucharán por evitar el descenso en la segunda división del fútbol peruano.

Lucha por el ascenso a la Liga 1 2026

En el Grupo A, Unión Comercio comenzará con una bonificación de 2 puntos tras finalizar en el primer lugar de su grupo. Unión Minas, al ocupar el tercer puesto en el Grupo 2, sumará un punto adicional. Completarán este grupo Pirata FC, que terminó cuarto en el Grupo 1, y Ayacucho FC, que finalizó en el sexto lugar del Grupo 2.

Por su parte, en el Grupo B, Comerciantes Unidos contará con una bonificación de un punto, seguido por Deportivo Llacuabamba, que también sumará un punto. Sport Huancayo y ADA Jaén completan este grupo. Cabe destacar que ADA logró su clasificación a la Fase Final de manera dramática, al vencer por la mínima a Unión Comercio, lo que les permitió dejar fuera a la UCV.

Carlos Mannucci, al ser el mejor segundo, recibirá una bonificación de 2 puntos en el Grupo 1, mientras que Bentín obtendrá una unidad extra. El Grupo C estará conformado por la Universidad San Martín y Alianza Universidad de Huánuco, quienes finalizaron en el quinto lugar de sus respectivos grupos.

Así quedó la clasificación. Foto: Liga 2

Lucha por el descenso a la Liga 3

En cuanto a la lucha por el descenso, los cinco equipos restantes, tras la separación de FC San Marcos, se organizarán de la siguiente manera: la UCV, dirigida por 'Chemo' Del Solar, y Estudiantil CNI formarán el primer grupo de descenso, mientras que Santos FC, Academia Cantolao y Deportivo Binacional integrarán el segundo grupo. Es importante señalar que Deportivo Binacional comenzará esta fase con un punto menos, tras finalizar en la última posición del Grupo 2 durante la Fase Regular.

Así quedó la clasificación. Foto: Liga 2

Tabla de posiciones de la Fase 2 de la Liga 2 2026

Grupo A

Puesto Club Pts 1 Unión Comercio 2 2 Unión Minas 1 3 Pirata FC 0 4 Ayacucho FC 0

Grupo B

Puesto Club Pts 1 Comerciantes FC 2 2 D. Llacuabamba 1 3 Sport Huancayo 2 0 4 ADA Jaén 0

Grupo C

Puesto Club Ptos 1 Carlos A. Mannucci 2 2 EGB Tacna Heroica 1 3 San Martín 0 4 Alianza UDH 0

Se disputarán seis jornadas, que incluirán tres encuentros de ida y tres de vuelta. Clasificarán a las semifinales los tres líderes de cada grupo, así como el mejor segundo.