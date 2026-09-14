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Fase 2 de la Liga 2 2026: así quedaron los grupos por el ascenso a Primera y el descenso a Liga 3

Los equipos de la Liga 2 disputarán seis jornadas que incluirán partidos de ida y vuelta. Clasificarán a las semifinales los tres líderes de cada grupo y el mejor segundo.

Gary Huaman
Revisa cómo quedó la Fase 2 de la Liga 2 2026.
Revisa cómo quedó la Fase 2 de la Liga 2 2026. | Foto: composición Líbero
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El domingo 13 de septiembre se concluyó la Fase Regular de la Liga 2 2026, lo que permitió definir cómo se llevará a cabo la Fase Final del torneo. Esta fase incluye tanto los grupos que pelearán por el ascenso como aquellos que lucharán por evitar el descenso en la segunda división del fútbol peruano.

Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura en su novena fecha.

PUEDES VER: Torneo Clausura 2026 de Liga 1: así va la tabla de posiciones tras el clásico en Matute

Lucha por el ascenso a la Liga 1 2026

En el Grupo A, Unión Comercio comenzará con una bonificación de 2 puntos tras finalizar en el primer lugar de su grupo. Unión Minas, al ocupar el tercer puesto en el Grupo 2, sumará un punto adicional. Completarán este grupo Pirata FC, que terminó cuarto en el Grupo 1, y Ayacucho FC, que finalizó en el sexto lugar del Grupo 2.

Por su parte, en el Grupo B, Comerciantes Unidos contará con una bonificación de un punto, seguido por Deportivo Llacuabamba, que también sumará un punto. Sport Huancayo y ADA Jaén completan este grupo. Cabe destacar que ADA logró su clasificación a la Fase Final de manera dramática, al vencer por la mínima a Unión Comercio, lo que les permitió dejar fuera a la UCV.

Carlos Mannucci, al ser el mejor segundo, recibirá una bonificación de 2 puntos en el Grupo 1, mientras que Bentín obtendrá una unidad extra. El Grupo C estará conformado por la Universidad San Martín y Alianza Universidad de Huánuco, quienes finalizaron en el quinto lugar de sus respectivos grupos.

Liga 2

Así quedó la clasificación. Foto: Liga 2

Lucha por el descenso a la Liga 3

En cuanto a la lucha por el descenso, los cinco equipos restantes, tras la separación de FC San Marcos, se organizarán de la siguiente manera: la UCV, dirigida por 'Chemo' Del Solar, y Estudiantil CNI formarán el primer grupo de descenso, mientras que Santos FC, Academia Cantolao y Deportivo Binacional integrarán el segundo grupo. Es importante señalar que Deportivo Binacional comenzará esta fase con un punto menos, tras finalizar en la última posición del Grupo 2 durante la Fase Regular.

Liga 2

Así quedó la clasificación. Foto: Liga 2

Tabla de posiciones de la Fase 2 de la Liga 2 2026

Grupo A

PuestoClubPts
1Unión Comercio2
2Unión Minas1
3Pirata FC0
4Ayacucho FC0

Grupo B

PuestoClubPts
1Comerciantes FC2
2D. Llacuabamba1
3Sport Huancayo 20
4ADA Jaén0

Grupo C

PuestoClubPtos
1Carlos A. Mannucci2
2EGB Tacna Heroica1
3San Martín0
4Alianza UDH0

Se disputarán seis jornadas, que incluirán tres encuentros de ida y tres de vuelta. Clasificarán a las semifinales los tres líderes de cada grupo, así como el mejor segundo.

Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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