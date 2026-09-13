¿Qué pasó con Guillermo Viscarra tras su salida de Alianza Lima al final del Apertura 2026?

Alianza Lima perdió el clásico ante Universitario de Deportes por 2-1 y acabó en la casilla undécima al término de la novena fecha del Torneo Clausura. Tras este duelo, uno de los jugadores que está siendo bastante criticado es Alejandro Duarte.

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Sucede que en los segundos finales del duelo, el portero decidió salir a la nada sin imaginar que Gianfranco Chávezhabilitaría a Lissandro Alzugaray, quien finalmente colocaría el 2-1. Tras esto, todos los hinchas de Alianza Lima empezaron a despotricar contra el exportero de Sporting Cristal, pues no es el primer blooper que comete en el Torneo Clausura, pues también fue protagonista ante Melgar, Juan Pablo II y Sullana.

En ese sentido, los mismos hinchas blanquiazules comenzaron a pedir en redes sociales el regreso de Guillermo Viscarra, el portero boliviano que fue titular durante la campaña 2025, héroe en La Bombonera en la serie ante Boca Juniors y que perdió su sitio esta temporada con Guede al mando de Alianza Lima.

Guillermo Viscarra dejó Alianza Lima tras el Apertura.

¿Qué pasó con Guillermo Viscarra?

El arquero de 33 años arrancó la campaña 2026 siendo titular ante Sport Huancayoy contra dos de Mayo por la Copa Libertadores. Sin embargo, en este encuentro sufrió una lesión que lo alejó de las canchas durante gran parte del Torneo Apertura y, mientras se recuperaba, Alejandro Duartetomó su lugar y encadenó algunas buenas actuaciones.

Pero una vez que Viscarra estuvo apto, se dio el torneo de repechaje para el Mundial 2026, donde participó con Bolivia. Si bien no logró el tan esperado cupo, regresó a La Victoria para seguir para tomar su puesto, pero el entrenador Pablo Guede decidió mantener en el arco a Duarte y dejó en el banco a Guillermo.

Debido a que el boliviano quería sumar minutos para tener presencia en su selección y que Alianza Lima quería librar su cupo de extranjero, ambos decidieron separar sus caminos tras el título del Torneo Apertura.

Desde entonces, Guillermo Viscarra no ha encontrado equipo. Actualmente su valor decayó en 350 mil euros según Transfermarkt y, según se sabe, todavía continúa en nuestra capital porque su pareja se encuentra en las etapas finales de su embarazo.