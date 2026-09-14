Franco Velazco, administrador de la 'U', dejó fuerte comentario sobre Matute: "Es un estadio chico"

Uno de los incidentes que se reportó durante el clásico entre Alianza Lima y Universitario de Deportes fue con relación a la delegación crema que no logró estar cómodo para estar junto a los jugadores y en el palco respectivo de Matute. El administrador del cuadro crema, Franco Velazco, tomó la palabra públicamente para expresar su sentir sobre este suceso, pero dejó una frase polémica sobre el Estadio Alejandro Villanueva.

Franco Velazco dio firme calificativo de Matute

En un diálogo con 'Hablemos de MAX', Velazco indicó que ellos no encierran a la delegación de Alianza Lima cuando tienen que visitar el Estadio Monumental. Ante ello, la periodista Ana Lucía Rodríguez interrumpió su postura para aclarar que el recinto deportivo de Ate tiene más accesos para que ingrese el rival. Dada esta afirmación, el administrador del cuadro merengue se animó a manifestar que tiene razón debido a que Matute es chico.

"A ellos tampoco los encerramos en ningún lado cuando vienen acá al Monumental. ¿El Monumental tiene más accesos que Matute? Sí, es que es un estadio chico pues el de Alianza claramente. Pero el problema es que tu no puedes encerrar a las personas en una trampa. La posibilidad que había ahí ante una situación de emergencia, podías poner el riesgo la vida y seguridad de las personas que estaban ahí. No había dónde respirar en ese palco", manifestó Franco Velazco.

Este comentario sobre el estadio de Alianza Lima ha repercutido en redes sociales, por lo que los cibernautas tomaron diversas posturas sobre este calificativo que dio Franco Velazco sobre Matute. Lo cierto es que este trato que recibió la delegación crema no va a pasar por alto, por lo que se seguirá trabajando en este reclamo que se ha expuesto luego del triunfo de la 'U' a los blanquiazules por el Torneo Clausura.

Próximo partido de Universitario

El siguiente partido de Universitario por el Torneo Clausura 2026 será ante Deportivo Garcilaso en el Estadio Inca Garcilaso de La Vega. Este cotejo fue programado para el sábado 19 de septiembre a partir de las 6.00 p. m. locales con la transmisión de L1 MAX.