Franco Velazco tras victoria de Universitario a Alianza: "No celebramos partidos, sino campeonatos"

Universitario de Deportes logró dar el golpe en Matute y conseguir tres puntos de oro en esta lucha por el título del Torneo Clausura 2026. Los cremas vencieron 2-1 a Alianza Lima y se ubican en la cima de la clasificación, por lo que cada vez la ilusión se va haciendo más fuerte en esta recta final del campeonato. Bajo esa premisa, el administrador temporal de los 'merengues', Franco Velazco, se pronunció públicamente para expresar su sentir a los hinchas.

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Franco Velazco habló tras victoria de Universitario a Alianza Lima

En diálogo con el programa 'Hablemos de MAX', el administrador de la 'U' dejó claro que el objetivo aún no se ha conseguido en el 2026. Se sabe que esta victoria ante Alianza Lima ha sido fundamental para alcanzar el primer lugar del Clausura, pero que la fiesta aún se dará cuando se cumpla el anhelado tetracampeonato.

Fiel a su estilo, Franco Velazco dejó en claro que ellos no son de celebrar partidos, sino campeonatos, por lo que ahora afirma que hay un fuerte envión anímico para los partidos que restan en el calendario de Universitario para competir en los playoffs de la Liga 1 2026.

"Hemos festejado el triunfo, pero como dice el dicho en Universitario de Deportes, nosotros no celebramos partidos, sino campeonatos. Y este triunfo nos da la posibilidad de seguir peleando por el objetivo principal que es el tetracampeonato a fin de año. Así que contento más que nada por los tres puntos que nos permiten afianzarnos en el primer lugar de la tabla por el momento.", manifestó.

(VIDEO: L1 MAX)

Ahora, Universitario se alista para lo que será su siguiente compromiso ante un rival directo como Deportivo Garcilaso, quien viene de caer ante Sport Boys y que necesita de los tres puntos para poder mantenerse en lo más alto de la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.

Partidos que le restan a Universitario en el Torneo Clausura 2026