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¿A qué hora juega Francia vs Bélgica y dónde ver partido por la UEFA Nations League?
Francia y Bélgica se encuentran este lunes 4 de octubre en el Stade de France, París, en un emocionante duelo de la UEFA Nations League. Aquí te contamos horarios y canales.
Las selecciones de Francia y Bélgica se enfrentan en partido correspondiente al Grupo A1 de la UEFA Nations League que se jugará en el Saint-Denis, en París. Repasa horarios y canales para que no te pierdas este encuentro que promete mucha emoción de principio a fin.
¿Cuándo juega Francia vs Bélgica?
El partido entre Francia y Bélgica se disputa este lunes 4 de octubre, en duelo que se juega en el Stade de France, recinto conocido también como Saint-Denis, en París.
¿A qué hora juega Francia vs Bélgica?
- Perú, Colombia y Ecuador: 13:45 horas
- Bolivia y Venezuela: 14:45 horas
- Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 15:45 horas
- México y Honduras: 12:45 horas
- Estados Unidos: 14:45 horas (Miami y Nueva York) y 11:45 horas (Los Ángeles)
- España: 20:45 horas
¿Dónde ver Francia vs Bélgica?
- Perú: ESPN y Disney Plus
- Argentina: ESPN y Disney Plus
- Colombia: ESPN y Disney Plus
- Chile: ESPN y Disney Plus
- Ecuador: ESPN y Disney Plus
- Paraguay: ESPN y Disney Plus
- Uruguay: ESPN y Disney Plus
- Bolivia: ESPN y Disney Plus
- Venezuela: ESPN y Disney Plus
- México: Sky Sports, Sky+ e Izzi
- Estados Unidos: fuboTV y ViX
- España: DAZN
Francia vs Bélgica por la UEFA Nations League: previa del partido
Francia y Bélgica se vuelven a ver las caras este lunes 4 de octubre en un choque electrizante por la fase de grupos de la UEFA Nations League. Ambos seleccionados reeditan un enfrentamiento con historia reciente, luego de haberse medido hace apenas unos días en Bruselas, donde el combinado 'Galo' se quedó con el triunfo como visitante por la mínima diferencia gracias a una solitaria anotación de Michael Olise.
Para este nuevo compromiso, la gran novedad en el esquema local será la ausencia de Kylian Mbappé. El atacante estrella quedó desconvocado tras sufrir una molestia física en la rodilla, lo que obligará al bloque ofensivo francés a buscar variantes con figuras de recambio para mantener la efectividad en el arco contrario y sostener el dinamismo en campo rival.
Francia se enfrenta a Bélgica por la UEFA Nations League
Por su parte, Bélgica saldrá al terreno de juego con la firme consigna de cobrarse la revancha y corregir los errores mostrados en el primer cara a cara. La escuadra visitante buscará adueñarse del mediocampo para neutralizar las transiciones rápidas del dueño de casa, en un duelo directo que será clave para las aspiraciones de ambos en la tabla de posiciones.
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