Francia vs Belgica EN VIVO por Nations League: a qué hora juegan, dónde ver y pronóstico

Francia vs. Bélgica EN VIVO y DIRECTO. Ambas selecciones vuelven a verse las caras unas semanas después este lunes 5 de octubre en el Stade de France. El encuentro por la jornada 4 de la UEFA Nations League se presenta como un importante compromiso para las aspiraciones de ambos elencos, pues están separados por un solo punto, por lo que los tres puntos serán cruciales para sus objetivos. En la siguiente nota conocerás los horarios, canales, pronósticos y alineaciones sin Kylian Mbappé para que no te pierdas el choque.

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¿Cuándo juega Francia vs. Bélgica por la Nations League?

Este compromiso se realizará este lunes 5 de octubre en el imponente Stade de France que cuenta con una capacidad para 81.338 espectadores.

Así luce el Stade de France

¿A qué hora juega Francia vs. Bélgica por la Nations League?

La hora para seguir este compromiso será desde las 1.45 p. m. (hora peruana). A continuación, Diario Líbero te brinda los horarios para otros países.

México: 12.45 p. m.

12.45 p. m. Perú: 1.45 p. m.

1.45 p. m. Colombia: 1.45 p. m.

1.45 p. m. Ecuador: 1.45 p. m.

1.45 p. m. Chile: 3.45 p. m.

3.45 p. m. Argentina: 3.45 p. m.

3.45 p. m. Brasil: 3.45 p. m.

3.45 p. m. Francia: 8.45 p. m.

¿Dónde ver Francia vs. Bélgica por la Nations League?

Este partido lo podrás seguir desde Perú por la señal de ESPN. Mientras que vía streaming lo podrás hacer por Disney+. Además, recuerda que en Diario Líbero puedes seguir el encuentro totalmente GRATIS. Te llevaremos la previa del encuentro así como el minuto a minuto.

Canales internacionales de Francia vs. Bélgica por la Nations League

Argentina: ESPN Argentina, Disney+

Bolivia: ESPN Colombia, Disney+

Brasil: Disney+ Premium Brazil

Chile: ESPN Chile, Disney+

Colombia: ESPN Colombia, Disney+

Ecuador: ESPN Colombia, Disney+

Paraguay: ESPN Colombia, Disney+

Uruguay: ESPN Colombia, Disney+

Venezuela: ESPN Colombia, Disney+

Alineaciones Francia vs. Bélgica: Los posibles onces sin Kylian Mbappé

Como se recuerda, Kylian Mbappé sufrió una hiperextensión de la cápsula posterior de la rodilla izquierda, por lo que estará fuera de las canchas un tiempo. Por lo que para este encuentro, los franceses saldrían de la siguiente manera:

Maignam, Truffert,Lacroix,Jacquet, Kalulu, Rabiot, Da Cunha, Cherki, Doué, Dembélé, Olise

Por su parte, los belgas entrarían al terreno de juego con varios cambios en su esquema, empezando por la portería que no estará Thibaut Courtois.

Lammena, De Cuyper, Mechele, Nhoy, Castagne, Vanaken, Openda, Moreira, Godts, De Ketelaere, Lukébakio

Pronósticos para Francia vs. Bélgica

Betsson: Francia gana (1.52) — Empata (4.15) — Bélgica gana (5.90)

Betano.pe: Francia gana (1.57) — Empata (4.70) — Bélgica gana (5.80)

bet365: Francia gana (1.50) — Empata (4.75) — Bélgica gana (5.50)

1xBet: Francia gana (1.53) — Empata (4.70) — Bélgica gana (6.05)

Caliente.pe: Francia gana (1.53) — Empata (4.55) — Bélgica gana (5.75)

Stake.latam: Francia gana (1.51) — Empata (4.55) — Bélgica gana (5.75)

DoradoBet: Francia gana (1.52) — Empata (4.75) — Bélgica gana (5.33)

Historial de Francia vs. Bélgica

Francia domina el historial de enfrentamientos ante Bélgica, con 12 victorias, mientras que los belgas consiguieron 5 triunfos y ambos equipos registraron 7 empates.