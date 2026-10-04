Hijo de Cristiano Ronaldo y las selecciones que podría representar tras la polémica con Portugal

La reciente polémica de Cristiano Ronaldo con Portugal ha puesto nuevamente al delantero en el centro de la atención. Sus diferencias y cuestionamientos en torno al entorno de la selección lusa han generado comentarios sobre el futuro internacional de su hijo: hablamos de Cristiano Ronaldo Jr., quien todavía tiene margen para elegir qué país representar a nivel absoluto.

¿Qué países puede representar el hijo de Cristiano Ronaldo?

Una de las alternativas que tendría Cristiano Ronaldo Jr. es Estados Unidos, país donde nació. Esta condición le permitiría contar con una vía para representar al combinado norteamericano, aunque actualmente ha desarrollado buena parte de su formación futbolística vinculada a Portugal.

España también aparece entre las opciones para el joven delantero. El primogénito de CR7 habría cumplido en territorio español el tiempo necesario para poder optar a la nacionalidad, por lo que podría convertirse en una alternativa de cara a su futuro internacional si finalmente decide no continuar su camino con Portugal.

Cristiano Ronaldo Jr. puede representar hasta cuatro países

Inglaterra es otra de las selecciones que podría representar. Al igual que en el caso de España, el hijo de Ronaldo habría cumplido el periodo de residencia requerido en territorio inglés para poder acceder a la nacionalidad y, eventualmente, tener la posibilidad de defender a los 'Three Lions'.

Finalmente, aparece Cabo Verde como una alternativa vinculada a sus raíces familiares. La bisabuela paterna de Cris Jr. es originaria de este país africano, lo que abre otra posibilidad para el futbolista.