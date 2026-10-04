Arturo Vidal contundente sobre polémica de Cristiano Ronaldo con Portugal: "Una vergüenza"

El drama entre Portugal y Cristiano Ronaldo sigue dando de qué hablar en diversas partes del mundo. En Chile, esta noticia no ha sido ajena, pues diversos medios han informado sobre el caso. Sin embargo, uno de los que sorprendió al hablar del tema fue un mítico volante: hablamos de Arturo Vidal, quien no dudó en analizar la situación y respaldar al astro luso.

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Arturo Vidal tuvo contundente opinión sobre polémica de Cristiano Ronaldo con la selección portuguesa

El futbolista de Colo Colo decidió respaldar a Cristiano Ronaldo en lugar de cuestionarlo. El experimentado mediocampista se mostró crítico con la situación que atraviesa el astro portugués y manifestó públicamente su apoyo al delantero luso: "Lo de Cristiano es una vergüenza. Un jugador así como Cristiano está entre los cuatro mejores jugadores de la historia. Cada uno los pondrá primero, segundo, tercero, como quiera. Pero es uno de los mejores de la historia y que salga así de la selección es muy feo".

"Él dio una entrevista, dijo lo que estaba pasando, dijo cuáles eran las opciones y que después el entrenador salga a decir eso, creo que lo deja muy malparado al entrenador. Se equivoca mucho en cómo lo hace", complementó el conocido como el 'Rey', durante una transmisión en redes sociales.

"A Cristiano hay que cuidarlo, hay que protegerlo. Es un jugador que le ha dado todo a Portugal, que lo puso entre las mejores selecciones del mundo. Un jugador así no puede salir así de la selección. Cristiano está en todo su derecho de hacer lo que él quiera. Porque lo que él le ha hecho al fútbol y a la selección de Portugal es llevarla a otro nivel. Todo el apoyo a Cristiano. Es extraordinario en lo que hace. Hay entrenadores que no respetan cosas", concluyó el campeón de la Copa América.

Arturo Vidal analizó el caso de Cristiano Ronaldo. Foto: composición Líbero

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