Portugal vs. Noruega EN VIVO: alineaciones, hora y dónde ver UEFA Nations League

No te pierdas el emocionante partido entre Portugal vs. Noruega EN VIVO por la fecha número cuatro del Grupo D de la UEFA Nations League 2026/27, este domingo 4 de octubre desde el Estadio Do Dragão de Oporto. El encuentro iniciará a la 1.45 p. m. de Lima, Perú, y contará con transmisión de ESPN para toda Latinoamérica. A continuación, te brindamos todos los detalles al respecto.

El cuadro luso marcha líder de su zona, pero viene recibiendo muchas críticas, sobre todo el DT Jorge Jesus, debido a la renuncia de Cristiano Ronaldo por el trato que venía recibiendo de parte del comando técnico. Por ello, para este compromiso el cinco veces campeón de la Champions League ni siquiera aparecerá en lista.

Cristiano Ronaldo no forma más parte de la selección de Portugal.

Vale precisar que Portugal viene de derrotar 4-2 a Dinamarca en condición de visitante, mientras que Noruega, comandada por Erling Haaland, acaba de perder 2-1 con Gales fuera de casa. Asimismo, en la ida, el cuadro portugués derrotó 2-1 a los escandinavos a domicilio.

¿A qué hora juega Portugal vs. Noruega?

Te brindamos los horarios:

Perú, Ecuador y Colombia: 1.45 p. m.

Bolivia y Venezuela: 2.45 p. m.

Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay: 3.45 p. m.

España: 8.45 p. m.

¿Dónde ver EN VIVO Portugal vs. Noruega?

La transmisión del partido entre Portugal y Noruega será mediante la señal de ESPN para toda Latinoamérica. Asimismo, podrás ver el emocionante encuentro por la Liga de Naciones a través de Disney+ Premium, si cuentas con una suscripción pagada a la mencionada plataforma de streaming. Por último, en el diario Líbero te brindaremos el minuto a minuto con todas las incidencias y videos de los goles al instante.

Portugal vs. Noruega: guía de canales

Te brindamos la guía dependiendo tu país:

Perú: ESPN y Disney+

Argentina: ESPN y Disney+

Colombia: ESPN y Disney+

Ecuador: ESPN y Disney+

Paraguay: ESPN y Disney+

Uruguay: ESPN y Disney+

Bolivia: ESPN y Disney+

Venezuela: ESPN y Disney+

México: Sky Sports, Sky+ e Izzi

Estados Unidos: FOX Sports 2, FOX One, fuboTV y ViX

España: TVE La 1, RTVE Play, Movistar+ y fuboTV

Portugal vs. Noruega: posibles alineaciones

Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Vitinha, Rúben Neves, Bernardo Silva; Pedro Neto, Gonçalo Ramos y João Félix.

Noruega: Ørjan Nyland; Marcus Pedersen, Kristoffer Ajer, Leo Østigård, Fredrik Aursnes; Martin Ødegaard, Sander Berge, Patrick Berg; Oscar Bobb, Erling Haaland y Antonio Nusa.

Portugal vs. Noruega: historial

En total, a lo largo de la historia ambas selecciones se han enfrentado en doce oportunidades. De ellas, Portugal se llevó nueve victorias, Noruega apenas dos, y empataron en una ocasión. Por ello, aprovechando su enorme camada de jugadores que tiene en la actualidad, los noruegos deben recortar diferencia con la escuadra lusa.