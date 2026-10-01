Rafael Leao rotundo tras quitarle el dorsal '7' a Cristiano Ronaldo: "¿Vas a cambiar o no?"

Recientemente se desató la polémica a nivel mundial por el trato que está teniendo Cristiano Ronaldo en la selección de Portugal, ya que no contó con minutos en el campo ante Dinamarca por la UEFA Nations League y luego dejó la concentración tras unos problemas con Jorge Jesus, director técnico del combinado europeo. Por si fuera poco, la cereza sobre el pastel fue que Rafael Leao le quitó oficialmente la dorsal número ‘7’ que lo representa desde hace muchos años.

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En ese sentido, luego de que sucediera lo mencionado, millones de hinchas alrededor del planeta han salido a defender al ex Real Madrid y cinco veces campeón de la Champions League, e incluso Sir Alex Ferguson aseguró que le avergüenza la pésima gestión que está teniendo el cuadro luso con CR7, quien es su máxima figura a nivel histórico y no merece que se le falte el respeto de esa forma.

El mensaje de Rafael Leao tras quedarse con la ‘7’

Por ello, ahora que los ojos del mundo entero están posados sobre la selección de Portugal y sus integrantes, varios usuarios en redes sociales destacaron la publicación que realizó Rafael Leao luego de haberle ‘arrebatado’ la camiseta número ‘7’ a Cristiano Ronaldo. El delantero del Galatasaray colgó en Instagram una fotografía suya del compromiso ante Dinamarca por la Nations League junto a una fuerte canción llamada Mais Vida.

La obra le pertenece al rapero Bispo en colaboración con AD y trata sobre mejorar tu forma de vivir y tener conciencia sobre las cosas que haces día a día, sobre todo lo que debes modificar por tu propio bien. En una parte de la letra se puede escuchar lo siguiente: "¿Vas a cambiar o no?". Esto obviamente traducido del portugués al español. De inmediato los aficionados se preguntaron si era una indirecta.

Rafael Leao y el mensaje tras partido.

Rafael Leao habló sobre Cristiano Ronaldo

No obstante, es importante indicar que no hay que descontextualizar el post de Rafael Leao porque en ningún momento mencionó o hizo referencia a Cristiano Ronaldo. Incluso, luego de hacerse con la dorsal, dejó un mensaje evidenciando el aprecio que le tiene a su máximo referente: "Ronaldo para mí es un ídolo, un ídolo de infancia. El número 7 para mí tiene un significado especial. Fue la fecha del nacimiento de mis hijos".