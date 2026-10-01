Jean Ferrari se relacionó con Sir Alex Ferguson, director técnico histórico del Manchester United

El director de fútbol de la FPF, Jean Ferrari, se mantiene ocupado viendo el futuro de la selección peruana en plena fecha FIFA. En medio de ello, el ex Universitario de Deportes dio la hora debido a que se relacionó con un emblema del balompié como lo es Sir Alex Ferguson, quien en otrora fue director técnico histórico del Manchester United y campeón de la Champions League.

Mientras la Bicolor viene afrontando sus encuentros amistosos en Norteamérica, bajo el mando de Mano Menezes, en redes sociales el integrante de la Federación Peruana de Fútbol dio la hora con un firme comentario en el cual resaltó a 'Fergie'. Recordemos que el entrenador inglés estuvo 27 años al mando de los 'Diablos Rojos' y obtuvo una enorme cantidad de títulos, por lo que es voz autorizada en el mundo del balompié.

“Muy interesante lo escrito por Sir Alex Ferguson, gestionar emociones, gestionar conocimiento, gestionar sentimientos de personas”, indicó Jean Ferrari en su cuenta oficial de 'X', donde destacó un escrito realizado por el reconocido personaje británico en el cual se menciona la importancia de un buen manejo en equipo, esto a raíz de lo que viene sucediendo con Cristiano Ronaldo en Portugal.

Jean Ferrari resaltó las declaraciones de Ferguson.

De esta forma, el director de fútbol de la FPF compartió el sentir de Sir Alex Ferguson y dio a entender que en la selección peruana también se aplicará la correcta gestión del comando técnico con los futbolistas. Vale precisar que ahora la Bicolor se enfrentará con Canadá y Colombia en sus últimos dos partidos amistosos de fecha FIFA.

¿Qué dijo Sir Alex Ferguson?

Como muchos sabrán, Cristiano Ronaldo viene pasándola mal en la selección de Portugal e incluso tomó la radical decisión de abandonar la concentración, esto debido al trato que viene teniendo su director técnico con él. A raíz de ello, Sir Alex Ferguson se pronunció con un importante comunicado al público.

“He dirigido los clubes más grandes, he tratado con los talentos más grandes, y si hay una cosa que ochenta y cuatro años de vida y cuatro décadas en el fútbol te enseñan, es cómo manejar a hombres de élite. Observo lo que está pasando en esa estructura de Portugal ahora, y francamente, me entristece ver una gestión tan pobre de una figura legendaria. No traes a Cristiano Ronaldo a una selección internacional, lo paseas por ahí, y luego lo tratas como si fuera solo otro joven que has sacado del equipo reserva”, indica una parte del escrito.