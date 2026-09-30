Prensa mexicana destacó a futbolista de la selección peruana tras empate: "Hombre de confianza"

La selección peruana empató 1-1 ante México y dejó sensaciones positivas en su rendimiento, mostrando algunos aspectos que generan expectativa de cara a sus próximos compromisos. En ese contexto, la prensa mexicana también reaccionó al desempeño de la ‘Bicolor’ y sorprendió al destacar especialmente a uno de sus futbolistas.

Prensa mexicana destacó a futbolista de la selección peruana tras empate

Uno de los jugadores que mejor rendimiento mostró en el amistoso ante México fue Jairo Vélez. El atacante fue el encargado de abrir el marcador y volvió a demostrar que es una de las principales figuras de esta nueva etapa de la selección peruana.

Precisamente, su actuación también despertó elogios desde el país norteamericano, ya que ‘ESPN México’ no dudó en destacar su gran momento con el equipo de Mano Menezes y lo calificó como uno de los hombres de mayor confianza del estratega brasileño.

ESPN de México elogió a Jairo Vélez tras su gol con la selección peruana

“Los focos se trasladaron de manera rápida al hombre de confianza de Mano Menezes: Jairo Vélez. El jugador de Alianza Lima volvió a ser protagonista en un cotejo amistoso”, mencionaron en su publicación.

Del mismo modo, el citado medio resaltó su capacidad de reacción para aprovechar el error de la defensa mexicana y su gran técnica para definir en el mano a mano. Vélez no perdonó ante el arco rival y sacó un remate que dejó sin posibilidades al guardameta.

“Cuando corrían los 26’, Vélez aprovechó un error en salida de la defensa para robar el balón y quedar mano frente al portero de México. Fiel a su estilo, Jairo definió al palo imposible de atrapar, haciendo estallar el recinto que tuvo un buen marco de público de peruanos. Con este marcador, se fueron al descanso”, acotaron.

Números de Jairo Vélez con la selección peruana

Jairo Vélez ha logrado ganarse un lugar como indiscutible en la consideración de la selección peruana. El actual futbolista de Alianza Lima ha brillado desde su llegada a la ‘Bicolor’ siendo el máximo goleador de la era de Mano Menezes con cinco goles en seis partidos disputados.