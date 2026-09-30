Prensa mexicana dio firme opinión de la selección peruana tras empate en amistoso: "Practicidad"

La selección peruana logró un empate por 1-1 ante México y su actuación ha generado diversos comentarios. El cuadro comandado por Mano Menezes mostró una clara mejor en comparación a la goleada que sufrieron ante Estados Unidos y, tras el partido, la prensa mexicana no dudó en dejar una firme opinión de la ‘Bicolor’.

Prensa mexicana dio firme opinión de la selección peruana tras empate en amistoso

El resultado del partido no fue recibido de la mejor manera en territorio mexicano y una muestra de ello fue el análisis publicado por el portal ‘Grada’, que remarcó en su titular que el encuentro careció de ideas por parte de ambos equipos.

En esa línea, el medio mexicano sorprendió al señalar que el equipo de Mano Menezes encontró una fórmula para generar peligro, aunque cuestionó que la selección peruana recurriera principalmente a los centros para crear ocasiones de gol.

Prensa mexicana opinó del juego de la selección peruana

“Perú encontró la practicidad. A partir del minuto 17, Perú comenzó a llenar de centros el área mexicana. La fórmula fue sencilla y, por momentos, suficiente para poner en aprietos a la defensa del Tri”, señalaron en su publicación.

Por otro lado, el citado medio remarcó que la ‘Bicolor’ no modificó su propuesta pese a ponerse en ventaja durante el primer tiempo. Además, lamentó que el encuentro no haya servido a la selección mexicana para encontrar nuevas variantes de cara a sus próximos compromisos.

“El panorama no cambió demasiado después del gol. Los centros siguieron llegando y la defensa mexicana tuvo que trabajar más de lo que hubiera querido en un partido que, en teoría, servía precisamente para probar variantes”, complementaron.

Rafa Márquez, DT de México, elogió la experiencia de Perú

El actual entrenador de la selección mexicana, Rafael Márquez, remarcó que la selección peruana cuenta con una gran experiencia en su plantel, lo que le permite darle otro rodaje a los jóvenes valores del ‘Tri’.

“Hay cosas por mejorar en tan poco tiempo que hemos tenido para trabajar. No estoy contento ni satisfecho, hay que seguir trabajando. La actitud de los chicos, ante un equipo peruano de mucha experiencia, creo que compitieron bastante bien”, mencionó el técnico.