Mr. Peet elogió a futbolista de la selección peruana tras empate con México: "Es un crack"

La selección peruana de fútbol empató 1-1 con su similar de México en Nueva Jersey, por su segundo amistoso de fecha FIFA, en un partido donde varios jugadores del combinado patrio tuvieron rendimientos destacados y mejoraron la imagen del equipo tras la dura derrota ante Estados Unidos. Tras el final del compromiso, el periodista deportivo Mr. Peet analizó el rendimiento de los jugadores de la ‘Bicolor’ y no dudó en elogiar a un hombre en específico: estamos hablando de Yoshimar Yotún.

Mr. Peet elogió a Yoshimar Yotún tras empate entre Perú y México

En la última emisión de su programa 'Madrugol', el hombre de prensa destacó la labor sacrificada de 'Yoshi', que ante los mexicanos jugó tirado por el sector izquierdo. Mr. Peet aseguró que el capitán de la selección cumplió con la función que le asignó el profesor Mano Menezes y lo calificó de crack al realizar la cobertura por su sector y aportar en la elaboración de juego.

“Mora y Cartagena (en el mediocampo), doble 6, dos tipos de fibra rápida, dos tipos fuertes, fibrosos. Magallanes por derecha, Yotún por izquierda en una posición sacrificada, pero como Yotún es crack y tiene jerarquía cumplió a pesar que le costó, pero cumplió”, señaló Mr. Peet en su canal de YouTube.

Yoshimar Yotún fue titular y capitán en Perú ante México

Con estas declaraciones, Mr. Peet resaltó el esfuerzo de Yoshimar Yotún en una función distinta a la que suele desempeñar con la selección peruana. El volante tuvo que adaptarse a una posición más cargada hacia la banda izquierda y, pese a las dificultades que implicó el cambio, respondió a la confianza de Mano Menezes y fue uno de los jugadores que dejó mejores sensaciones en el empate ante México.

Perú vs Canadá: fecha y hora del próximo partido de la Bicolor por fecha FIFA

Vale resaltar que la selección peruana disputará su tercer partido amistoso por fecha FIFA ante su similar de Canadá. El encuentro está programado para este sábado 3 de octubre a la 1.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Saputo de Montreal.