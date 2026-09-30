Mano Menezes dio firme mensaje tras empate de Perú con México: "Encontramos tres jugadores importantes"

Mano Menezes, director técnico de la selección peruana, se pronunció tras el empate 1-1 de la ‘Bicolor’ ante su similar de México en el Spots Illustrated Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos. El estratega brasileño se mostró satisfecho con el rendimiento de sus dirigidos ante el ‘Tri’ y reveló que este partido le permitió hacer grandes hallazgos con miras a la próxima Copa América y las Eliminatorias al Mundial 2030.

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Mano Menezes afirmó que Perú ganó tres nuevos jugadores tras empate con México

En conferencia de prensa, el DT de la Blanquirroja, sin revelar los nombres, aseguró que el equipo ganó a tres nuevos elementos que podrían ser importantes de cara a los próximos compromisos, si logran sostener su buen rendimiento tanto en la selección como en sus respectivos clubes.

“Lo que se vio fue una paridad muy importante en oportunidades de gol claras. Perdimos un poquito de posesión, es normal. Entendemos que deberíamos ceder un poquito de posesión para ganar seguridad. El proceso continúa, eso es importante que todos entiendan. Estamos en el segundo partido de esta fecha FIFA. Estoy muy feliz porque encontramos ahí tres jugadores importantes que van a estar, probablemente, para jugar las Eliminatorias”, manifestó.

Perú empató 1-1 con México en Nueva Jersey

Ahora, la gran incógnita pasa por conocer quiénes son esos tres futbolistas que convencieron a Mano Menezes y que podrían tener un papel importante en el futuro de la selección peruana. El técnico brasileño prefirió mantener sus nombres en reserva, por lo que habrá que esperar a los próximos partidos de la Bicolor para saber qué jugadores lograron ganarse su confianza.

Recordemos que el día de ayer, la selección realizó varios cambios en su once titular a comparación del equipo que inició las acciones frente a Estados Unidos. Marco Huamán, Oslimg Mora, Piero Magallanes y Jairo Vélez, entre otros, son algunos de los jugadores que más sorprendieron en el duelo ante los mexicanos por el correcto partido que hicieron.

¿Cuándo es el próximo partido de Perú?

Vale recordar que la selección peruana afrontará su tercer partido amistoso de fecha FIFA ante Canadá en el Saputo Stadium de Montreal. El compromiso está pactado para este sábado 3 de octubre a la 1.00 p. m. (hora peruana).