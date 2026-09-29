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Perú vs Canadá por amistoso internacional: fecha, hora y canal para ver próximo partido de la 'Bicolor'
La selección peruana se prepara para su tercer amistoso de esta fecha FIFA ante Canadá en Toronto. El equipo busca consolidar su evolución táctica tras un empate ante México.
La selección peruana se alista para afrontar su tercer compromiso amistoso en esta ventana internacional de fecha FIFA, donde medirá fuerzas ante su similar de Canadá en Toronto. Tras mostrar una evidente evolución en su propuesta colectiva, el equipo de Mano Menezes saldrá al campo con la firme intención de consolidar el trabajo táctico e ir ajustando piezas de cara a los retos oficiales del calendario.
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El elenco nacional llega a este cruce con el ánimo fortalecido luego de firmar una positiva presentación en el empate 1-1 frente a México. En dicho encuentro, el equipo de Mano Menezes dejó una grata impresión en cuanto a orden defensivo, circulación del balón y capacidad de respuesta en pasajes de alta intensidad, sensaciones que reconfortaron al grupo tras el duro inicio de la gira.
Cabe recordar que la 'Bicolor' arrancó este itinerario por Norteamérica sufriendo un categórico tropiezo de 4-1 a manos de Estados Unidos. Por ello, este nuevo cotejo ante el cuadro canadiense representa una oportunidad inmejorable para ir por la primera victoria en esta serie de choques de preparación y demostrar el margen de mejora del plantel en canchas internacionales.
El gran propósito de este proceso de ensayos es llegar en la mejor forma futbolística al inicio de las Clasificatorias rumbo al Mundial 2030. La Blanquirroja apunta a construir un bloque sólido y competitivo con el que sueña regresar a la máxima cita del fútbol mundial tras 12 años de ausencia, por lo que cada minuto de rodaje ante rivales de consideración resulta de vital trascendencia.
Perú disputará su tercer amistoso de esta fecha FIFA ante Canadá
En la interna del seleccionado son conscientes de que Canadá impondrá un ritmo físico bastante exigente y transiciones rápidas de defensa a ataque. No obstante, el equipo de Mano Menezes buscará imponer condiciones con la tenencia de la pelota y mantener la concentración durante los noventa minutos para cerrar la gira internacional con una sonrisa.
Perú vs. Canadá: hora, partido y dónde ver
Perú se enfrenta a Canadá este sábado 3 de octubre, a partir de las 13:00 horario peruano. El partido será transmitido por América y América TV GO.
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