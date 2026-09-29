Alianza Lima jugará segundo amistoso ante club campeón peruano en Matute

Alianza Lima quiere llegar en óptimas condiciones al reinicio del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 y es por eso que concretó un segundo amistoso en la fecha FIFA en medio de la pausa del campeonato peruano. Los íntimos enfrentarán al club que salió campeón en el fútbol de Perú: estamos hablando de Melgar.

Alianza Lima jugará su segundo amistoso ante un campeón peruano en Matute

Alianza se medirá con Melgar el sábado 3 de octubre, a las 8:00 p.m., en el Estadio Alejandro Villanueva, Matute, en La Victoria, sin público, en lo que será su segundo y último partido amistoso durante la pausa de la Liga 1 por la fecha FIFA.

Alianza Lima enfrentará a Melgar por duelo amistoso

El encuentro del conjunto blanquiazul servirá a Pablo Guede para examinar a los futbolistas que podrían integrar la alineación titular en la reanudación del Clausura, fase en la que deberá afrontar la recta decisiva y asegurar el primer puesto de la tabla acumulada.

Asimismo, este encuentro también le permitirá a Melgar, junto con su técnico Miguel Rondelli, evaluar a sus futbolistas más destacados y determinar cuáles podrían ser útiles para la fase final del segundo campeonato de 2026.

Cabe recordar que Alianza Lima y FBC Melgar ya se enfrentaron esta temporada en las dos jornadas del Apertura y del Clausura. En el duelo disputado en Arequipa igualaron 1-1, mientras que en Matute los íntimos se impusieron por 3-2.

Alianza Lima enfrentará a Palestino como su primer amistoso

Alianza recibirá a Palestino el miércoles 30 de septiembre, a las 8.00 p. m., en el Estadio Alejandro Villanueva, en Matute, donde la afición blanquiazul podrá volver a encontrarse con los jugadores tras el receso del campeonato peruano.