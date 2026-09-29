Alianza Lima se ilusiona con recuperar a delantero para amistoso ante Palestino: "Posibilidad"

Alianza Lima se enfoca en su enfrentamiento ante Palestino en medio del parón de selecciones. Los blanquiazules buscan volver a celebrar con su hinchada en Matute y llegar en la mejor forma a la reanudación del Torneo Clausura. Previo a este duelo, se conoció que Pablo Guede está evaluando el regreso de un importante delantero.

Alianza Lima se ilusiona con recuperar a delantero para amistoso ante Palestino

La escuadra victoriana es consciente de que necesita a cada una de sus figuras para escalar posiciones en la tabla del Torneo Clausura. En ese contexto, el periodista Gerson Cuba emocionó a los hinchas al revelar que Paolo Guerrero está cada vez más cerca de volver a las canchas con Alianza Lima.

Según indicó el periodista deportivo en su canal de YouTube, el ‘Depredador’ ya dejó de realizar trabajos diferenciados y volvió a entrenar a la par de sus compañeros, dejando atrás las molestias que arrastraba por su lesión. De esta manera, el delantero cuenta con posibilidades de sumar minutos en el amistoso ante Palestino.

Paolo Guerrero ya entrena con normalidad con Alianza Lima y puede jugar ante Palestino.

“Paolo Guerrero ya está realizando trabajos a la par con sus compañeros. Ya ha realizado trabajos con balón, fútbol en espacios reducidos, ha estado trabajando de muy buena forma y no descartaría su inclusión para el partido de este miércoles. Hay que esperar un poco, pero no descartaría su vuelta, porque se está volviendo una posibilidad importante para Pablo Guede”, mencionó el comunicador.

Del mismo modo, Gerson Cuba indicó que todavía no se puede confirmar su inclusión en la convocatoria, aunque su evolución lo coloca como una opción cada vez más atractiva para ingresar en el esquema de Pablo Guede. Cabe señalar que Paolo Guerrero ha sido un habitual titular desde la llegada del técnico argentino a Alianza Lima.

¿Qué lesión tenía Paolo Guerrero con Alianza Lima?

El ‘Depredador’ quedó al margen de las convocatorias tras haberse lesionado en la derrota ante Deportivo Garcilaso. El goleador histórico de la selección peruana sufrió un desgarro de segundo grado en el músculo bíceps femoral izquierdo, por lo que estuvo varias semanas alejado de las canchas.