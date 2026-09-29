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Temblor HOY en Perú EN VIVO: dónde fue el epicentro del último sismo del martes 29 de septiembre de 2026, según el IGP

Consulta dónde ocurrió el último temblor en Perú este martes 29 de septiembre de 2026, según el reporte del IGP, con datos de magnitud, profundidad y epicentro.

María Zapata
Conoce dónde y a qué hora se registró el último temblor en Perú hoy, según el reporte del IGP.
Conoce dónde y a qué hora se registró el último temblor en Perú hoy, según el reporte del IGP. | Composición: María Zapata | Líbero
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Un movimiento sísmico puede generar dudas y preocupación, especialmente cuando se siente en distintas zonas del país. En esta nota podrás revisar el reporte del IGP sobre el último sismo registrado en Perú este martes 29 de septiembre de 2026, con información sobre la hora, magnitud, profundidad y ubicación del epicentro.

Conoce los horarios y zonas afectadas por el corte de agua de este 29 y 30 de septiembre.

PUEDES VER: Corte de agua este martes 29 y miércoles 30 de septiembre: ¿qué distritos de Lima serán afectados?

Temblor HOY en Perú EN VIVO: epicentro del último sismo, según el IGP

06:53
29/9/2026

TEMBLOR HOY EN LORETO

  • Fecha y Hora Local: 29/09/2026 05:22:13
  • Magnitud: 5.2
  • Profundidad: 150km
  • Latitud: -3.23
  • Longitud: -75.88
  • Intensidad: II Andoas
  • Referencia: 67 km al NE de Andoas, Datem del Marañón - Loreto
06:52
29/9/2026

Bienvenidos

Revisa los últimos temblores registrados hoy, martes 29 de septiembre de 2026, en Perú. Consulta el reporte oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP) con la hora, magnitud, epicentro, profundidad y ubicación de cada sismo reportado.

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

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