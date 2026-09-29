Temblor HOY en Perú EN VIVO: dónde fue el epicentro del último sismo del martes 29 de septiembre de 2026, según el IGP

Un movimiento sísmico puede generar dudas y preocupación, especialmente cuando se siente en distintas zonas del país. En esta nota podrás revisar el reporte del IGP sobre el último sismo registrado en Perú este martes 29 de septiembre de 2026, con información sobre la hora, magnitud, profundidad y ubicación del epicentro.

Temblor HOY en Perú EN VIVO: epicentro del último sismo, según el IGP 06:53 TEMBLOR HOY EN LORETO Fecha y Hora Local: 29/09/2026 05:22:13

Magnitud: 5.2

Profundidad: 150km

Latitud: -3.23

Longitud: -75.88

Intensidad: II Andoas

Referencia: 67 km al NE de Andoas, Datem del Marañón - Loreto 06:52 Bienvenidos Revisa los últimos temblores registrados hoy, martes 29 de septiembre de 2026, en Perú. Consulta el reporte oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP) con la hora, magnitud, epicentro, profundidad y ubicación de cada sismo reportado.