Se recuperan espacios públicos en Puente Piedra para continuar la construcción de importante avenida

Puente Piedra continúa avanzando en busca del desarrollo del distrito y esta vez, la municipalidad realizó labores de recuperación de espacios públicos que permitirán impulsar un nuevo proyecto de infraestructura vial. Como parte de esta iniciativa, se vienen ejecutando acciones para hacer realidad la IV etapa de la avenida Copacabana, una obra que busca mejorar la conexión y movilidad en este sector del distrito.

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Uno de los puntos intervenidos corresponde a una zona ubicada debajo de líneas de alta tensión, donde se encontraban construcciones que ocupaban un espacio restringido por razones de seguridad. El retiro de estas estructuras permitirá recuperar el área y generar las condiciones necesarias para continuar con el desarrollo del proyecto vial.

Esta intervención representa un paso más hacia la ampliación y continuidad de la avenida Copacabana, una vía que contribuirá a facilitar el desplazamiento de vecinos y conductores. Así, la recuperación de estos espacios también permitirá avanzar hacia un entorno urbano más ordenado y con mejores condiciones para quienes transitan diariamente por la zona.

Puente Piedra recupera espacios públicos para avanzar con la IV etapa de la avenida Copacabana.

Desde la municipalidad se viene impulsando la liberación de áreas que pueden ser destinadas a infraestructura y servicios para la comunidad. Estas acciones buscan que el crecimiento de Puente Piedra vaya acompañado de nuevas vías y conexiones que respondan a las necesidades de una población que continúa expandiéndose.

Con la recuperación de estos espacios, Puente Piedra sigue abriendo camino para concretar la IV etapa de la avenida Copacabana. El objetivo es continuar generando una infraestructura que permita conectar mejor al distrito, ordenar sus espacios y ofrecer recorridos más seguros para los vecinos.

La intervención incluye el retiro de construcciones ubicadas en una zona restringida.

Por su parte, los usuarios no dudaron en comentar mediante redes sociales. "Excelente por el trabajo que vienen realizando", "Por fin tendré mis pistas", "Ya es tiempo del gran cambio. Continúen con la liberación y mejora de todas las vías", "Cuando le falta dos meses recién se pone a trabajar", indicaron.