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Municipalidad de Puente Piedra anuncia buena noticia: recupera y ordena espacios públicos en favor de vecinos
La Municipalidad de Puente Piedra intensifica sus esfuerzos por mejorar el entorno urbano y crear espacios más seguros para los vecinos. Conoce más detalles.
La Municipalidad de Puente Piedra realizó acciones para mejorar el entorno urbano y brindar espacios más seguros a los vecinos. En esta oportunidad, el municipio llevó a cabo una nueva intervención que busca la erradicación de desmonte en la zona sur del distrito, específicamente en los exteriores de la Institución Educativa N.° 5187 Los Portales de Chillón, entre otras áreas del distrito.
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Los trabajos realizados en Puente Piedra tienen el objetivo de recuperar espacios públicos y devolverlos a la comunidad en mejores condiciones. Por otro lado, con estas labores, se busca no solo mejorar la imagen de la zona, sino también prevenir riesgos que podrían afectar a estudiantes, padres de familia y transeúntes que circulan diariamente por el sector.
Se realizó limpieza de desmonte en Puente Piedra.
Desde la comuna destacaron que la presencia de desmontes y residuos en la vía pública representa un problema que puede generar accidentes y convertirse en un foco de contaminación. Por ello, las autoridades municipales mantienen operativos constantes en diferentes puntos del distrito para garantizar ambientes más limpios y saludables para todos.
Asimismo, la Municipalidad de Puente Piedra recordó que estas acciones tienen un impacto directo en la protección de la salud de la población, especialmente de los grupos más vulnerables, como niños y adultos mayores, quienes pueden verse afectados por la proliferación de desechos en espacios públicos.
Se usa maquinaria pesada para los trabajos de limpieza en Puente Piedra.
La entidad municipal también hizo un llamado a la ciudadanía para colaborar con el cuidado del distrito y evitar arrojar residuos o desmontes en calles, avenidas y áreas comunes. Según señalaron, la recuperación de espacios públicos es una tarea compartida que requiere el compromiso tanto de las autoridades como de los vecinos.
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