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Confirman corte de agua en diversos distritos de Lima este 17 de junio: revisa la lista y horarios
Sedapal anunció un nuevo corte de agua programado para este miércoles 17 de junio por labores de mantenimiento que afectará varios distritos de la ciudad.
¡Atención, vecinos de Lima! Si no quieres quedarte sin agua durante varias horas, toma tus precauciones. El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció un nuevo corte programado del suministro para este miércoles 17 de junio, el cual afectará a diversos distritos debido a trabajos de mantenimiento y mejora de la red de distribución.
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La interrupción del servicio se realizará por horarios y zonas específicas, por lo que es importante conocer si tu vivienda se encuentra entre las afectadas. Revisa la lista completa de distritos, los sectores comprometidos y el tiempo que durará la suspensión para almacenar agua con anticipación y evitar contratiempos.
Corte de agua en Ate
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Localidades / Áreas afectadas: Coop. 27 de Abril, Asoc. San Pedro, Asoc. Viv. Los Girasoles, Urb. La Merced, Urb. Pueblo Antiguo, Asoc. Los Clavelitos, Asoc. Santísima Cruz, Asoc. Buenos Amigos, A.H. Santa Iluminata I y II, Asoc. Los Claveles, Urb. La Merced, A.H. Buenos Amigos, Urb. Santa Raquelita, Asoc. Camilo Dongo y Dongo, Asoc. San Juan, Urb. Los Claveles de Javier Prado.
- Sectores: Sector 180
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Miércoles 17 de junio | 1.00 p. m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Miércoles 17 de junio | 11.50 p. m.
Corte de agua en Puente Piedra
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Localidades / Áreas afectadas: APV Alameda de Copacabana I etapa, APV Los Crisantemos, Asoc. Prop. Viv. Las Orquídeas I y II etapa, Asoc. Prop. Los Jazmines de Copacabana, Asoc. Prop. Sol de Copacabana, Asoc. Resid. del Paraíso del Norte, Asoc. Viv. Bello Horizonte del Norte, Asoc. Viv. Las Flores de Copacabana, Asoc. Viv. Raúl Chun de Copacabana, Asoc. Viv. Las Flores de Copacabana II etapa, Asoc. Viv. Santa Fe de Copacabana II etapa, Asoc. Viv. Sol de Santa Fe, Asoc. Viv. El Manantial de Puente Piedra, Asoc. Viv. Las Torres de Cañaveral, Asoc. La Florida de Copacabana, Asoc. Fundo Las Flores, Asoc. Fundo Pampa Libre, Asoc. Los Huertos de la Libertad, Asoc. La Victoria de Copacabana, Asoc. Lotización Semirrústica Chillón, Asoc. El Porvenir, Asoc. Programa de Vivienda La Alameda de Copacabana, Asoc. Programa Residencial Raúl Chun de Copacabana, Asoc. Propietarios Tarapacá, Asoc. Sol de Copacabana, Asoc. Viv. Lecona Leoncio Prado Oeste Zapallal, C.P. El Porvenir Cercado, Coop. Copacabana, Coop. Gallinazos parcela 76, P.J. Manuel Gonzales Prada, P.J. Los Gramadales, P.V. Buen Progreso, Urb. Las Vegas.
- Sectores: Sector 364
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Miércoles 17 de junio | 12.00 m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Miércoles 17 de junio | 8.00 p. m.
Vecinos de Lima deberán juntar agua y tomar sus precauciones.
Corte de agua en San Juan de Lurigancho
- Motivo: Limpieza de reservorio
- Localidades / Áreas afectadas: A.H. 27 de Marzo; A.H. Somos Libres; APV Casa Blanca; A.H. José C. Mariátegui (Las Galeras); A.H. Esmeralda de Los Andes; A.H. Cruz de Motupe Grupos I, II, II, IV, V, VI, VII; A.H. Enrique Montenegro; A.H. José C. Mariategui; A.H. 10 de Octubre; A.H. Su Santidad Juan Pablo II; A.H. 10 de Octubre Señor de Los Milagros Ampl.; A.H. Jardines 30 Octubre II; A.H. Integ. Solid. y Prog. Sector Los Jardines Ampl. y Sector San Juan de Casa Blanca; Agru Los Claveles; AF Santa Rosa de Lima; Agru. Punta Hermosa; A.H. PI Nvo San Juan Sector Pedro Zazzali, Sector Lomas Casa Blanca, Sector Chavín de Huantar, Sector Alto Cenepa; Agru. Fam. Nvo Amanecer; A.H. Cerrito La Libertad Ampl.; A.H. Integ. Manos Unidas Sector Huanta Il Ampl.; A.H. Integ. Manos Unidas Sector Los Angeles Corazón de Jesús III; AH. Simón Bolívar I; AF Santo Toribio; AF Heraldos de Motupe; A.H. 1 de Mayo; Nva Juventud Lomas Casa Blanca; Agru. Sagrado Corazón de Jesús; Agru 27 de Enero; Agru Primavera; AF Patria Unida; Agru Lomas de Cristo Rey, A.H. José Carlos Mariátegui 2da Ampliación.
- Sectores: Sectores 416,417
- Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Miércoles 17 de junio | 9:00 a. m.
- Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Miércoles 17 de junio | 10:00 p. m.
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