Confirman corte de agua en diversos distritos de Lima este 17 de junio: revisa la lista y horarios

¡Atención, vecinos de Lima! Si no quieres quedarte sin agua durante varias horas, toma tus precauciones. El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció un nuevo corte programado del suministro para este miércoles 17 de junio, el cual afectará a diversos distritos debido a trabajos de mantenimiento y mejora de la red de distribución.

La interrupción del servicio se realizará por horarios y zonas específicas, por lo que es importante conocer si tu vivienda se encuentra entre las afectadas. Revisa la lista completa de distritos, los sectores comprometidos y el tiempo que durará la suspensión para almacenar agua con anticipación y evitar contratiempos.

Corte de agua en Ate

Motivo: Limpieza de reservorio

Localidades / Áreas afectadas: Coop. 27 de Abril, Asoc. San Pedro, Asoc. Viv. Los Girasoles, Urb. La Merced, Urb. Pueblo Antiguo, Asoc. Los Clavelitos, Asoc. Santísima Cruz, Asoc. Buenos Amigos, A.H. Santa Iluminata I y II, Asoc. Los Claveles, Urb. La Merced, A.H. Buenos Amigos, Urb. Santa Raquelita, Asoc. Camilo Dongo y Dongo, Asoc. San Juan, Urb. Los Claveles de Javier Prado.

Sectores: Sector 180

Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Miércoles 17 de junio | 1.00 p. m.

Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Miércoles 17 de junio | 11.50 p. m.

Corte de agua en Puente Piedra

Motivo: Limpieza de reservorio

Localidades / Áreas afectadas: APV Alameda de Copacabana I etapa, APV Los Crisantemos, Asoc. Prop. Viv. Las Orquídeas I y II etapa, Asoc. Prop. Los Jazmines de Copacabana, Asoc. Prop. Sol de Copacabana, Asoc. Resid. del Paraíso del Norte, Asoc. Viv. Bello Horizonte del Norte, Asoc. Viv. Las Flores de Copacabana, Asoc. Viv. Raúl Chun de Copacabana, Asoc. Viv. Las Flores de Copacabana II etapa, Asoc. Viv. Santa Fe de Copacabana II etapa, Asoc. Viv. Sol de Santa Fe, Asoc. Viv. El Manantial de Puente Piedra, Asoc. Viv. Las Torres de Cañaveral, Asoc. La Florida de Copacabana, Asoc. Fundo Las Flores, Asoc. Fundo Pampa Libre, Asoc. Los Huertos de la Libertad, Asoc. La Victoria de Copacabana, Asoc. Lotización Semirrústica Chillón, Asoc. El Porvenir, Asoc. Programa de Vivienda La Alameda de Copacabana, Asoc. Programa Residencial Raúl Chun de Copacabana, Asoc. Propietarios Tarapacá, Asoc. Sol de Copacabana, Asoc. Viv. Lecona Leoncio Prado Oeste Zapallal, C.P. El Porvenir Cercado, Coop. Copacabana, Coop. Gallinazos parcela 76, P.J. Manuel Gonzales Prada, P.J. Los Gramadales, P.V. Buen Progreso, Urb. Las Vegas.

Sectores: Sector 364

Fecha / Hora de inicio de la interrupción: Miércoles 17 de junio | 12.00 m.

Fecha / Hora de restablecimiento del servicio: Miércoles 17 de junio | 8.00 p. m.

Vecinos de Lima deberán juntar agua y tomar sus precauciones.

Corte de agua en San Juan de Lurigancho