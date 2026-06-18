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Último temblor en Perú HOY, jueves 18 de junio de 2026, EN VIVO: magnitudes y epicentro de los sismos según el IGP
El Perú mantiene una vigilancia sísmica constante y el IGP reporta en tiempo real el último temblor, su magnitud y las zonas afectadas en Lima y regiones.
En el Perú, la actividad sísmica es frecuente y está bajo la supervisión constante del Instituto Geofísico del Perú (IGP), organismo oficial encargado de informar en tiempo real cada evento telúrico. Este monitoreo permite a la población mantenerse actualizada sobre los sismos registrados en el país, incluidos los ocurridos en Lima, junto con datos como la magnitud, la ubicación del epicentro y las alertas correspondientes. En esta cobertura en vivo se presentan los reportes más recientes sobre sismos, además de recomendaciones esenciales para saber cómo actuar antes, durante y después de un movimiento sísmico.
PUEDES VER: Temblor en Perú este miércoles 17 de junio: magnitud y epicentro del último sismo según el IGP EN VIVO
Último temblor en Perú HOY, jueves 18 de junio de 2026, EN VIVO, según IGP
Bienvenidos
Revisa la cobertura EN VIVO del último temblor en Perú hoy, jueves 18 de junio: epicentro, magnitud e informes del IGP en Lima y regiones.
¿Dónde fue el temblor de este 18 de junio en Perú?
De acuerdo con la información publicada por el IGP, cada temblor en el Perú es ubicado con precisión para determinar su epicentro. Estos datos se difunden a través de sus canales oficiales y redes sociales, donde se actualiza el comportamiento sísmico del territorio nacional. En jornadas de alta actividad, el sistema puede registrar más de un evento, por lo que se recomienda revisar constantemente los reportes del último temblor en el Perú para conocer la ubicación exacta y la magnitud de cada movimiento.
Mochila de emergencia: ¿qué debe contener?
Ante cualquier temblor en el Perú, la preparación es clave. Las autoridades recomiendan tener lista una mochila de emergencia con lo esencial para sobrevivir durante las primeras horas posteriores a un sismo:
- Artículos de higiene personal
- Botiquín de primeros auxilios (vendas, gasas, alcohol, pastillas básicas)
- Abrigo o manta ligera
- Alimentos no perecibles como atún, barras energéticas, chocolates y frutos secos
- Dinero en efectivo
- Radio o linterna con baterías
- Elementos especiales para bebés, adultos mayores o mascotas
¿Qué hacer durante un sismo en la calle?
Si un temblor este 18 de junio sorprende a las personas en la vía pública, la recomendación principal es mantener la calma y alejarse de zonas de riesgo. Es importante ubicarse en espacios abiertos, lejos de postes, árboles, edificios y cables eléctricos. En caso de estar conduciendo, se debe detener el vehículo en un lugar seguro, evitando puentes o estructuras elevadas.
¿Cuál fue el sismo más fuerte registrado en Perú?
Uno de los eventos más recordados en la historia sísmica del país ocurrió el 3 de octubre de 1974, cuando un terremoto de magnitud 8,0 sacudió Lima a las 9.21 a. m. El movimiento, que duró aproximadamente 90 segundos, afectó gran parte de la costa central y sur del Perú, dejando 252 fallecidos y alrededor de 3.600 heridos. Este antecedente refuerza la importancia de la prevención constante frente a cualquier temblor en el Perú, especialmente en zonas de alta actividad sísmica como la capital.
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