Temblor en Perú HOY, miércoles 17 de junio: magnitud y epicentro del último sismo según el IGP EN VIVO

En el marco del monitoreo constante de la actividad sísmica, el Perú mantiene en observación los reportes de movimientos telúricos a través del Instituto Geofísico del Perú (IGP). En esta cobertura en vivo del temblor hoy, se informan los datos actualizados sobre magnitud, profundidad y epicentro, además de recomendaciones clave para actuar antes y después de un sismo en el país.

Temblor en Perú HOY, 17 de junio, EN VIVO: epicentro y magnitud según el IGP 09:34 Temblor en la Provincia Constitucional del Callao hoy - Fecha: 17/06/2026 09:08:53 - Magnitud: 3.6 - Profundidad: 54 km - Latitud: -12.15 - Longitud: -77.12 - Intensidad: III (Callao) - Referencia: 11 km al sur de Callao, Provincia Constitucional del Callao

¿Se puede predecir un sismo en Perú?

Hasta el momento, la ciencia no puede anticipar con exactitud un sismo. El comportamiento del planeta es altamente dinámico, lo que impide determinar con precisión cuándo ocurrirá un movimiento telúrico. Si bien no es posible predecir el temblor hoy, los especialistas del IGP trabajan en el monitoreo permanente de la actividad sísmica para estimar magnitudes, profundidades y posibles zonas de impacto, contribuyendo así a la prevención y preparación ciudadana.

¿Qué debe contener una mochila de emergencia ante un temblor hoy?

Ante un temblor en Perú, es fundamental contar con una mochila de emergencia preparada para afrontar las primeras horas después de un sismo. Esta debe incluir:

Artículos de higiene personal

Botiquín de primeros auxilios con vendas, gasas, alcohol y medicamentos básicos

Abrigo o ropa de cambio

Alimentos no perecibles como atún, barras energéticas, chocolates y frutos secos

Agua y dinero en efectivo

Radio portátil o linterna con baterías

Elementos especiales según necesidades familiares, como productos para bebés, adultos mayores o mascotas

¿Qué hacer después de un sismo en Perú?

Tras el último sismo de hoy, es importante mantener la calma y revisar el entorno inmediato. Se recomienda:

Verificar si hay personas heridas

Cortar el suministro de gas y electricidad si es necesario

Evitar el uso de ascensores

Alejarse de estructuras dañadas

En zonas cercanas al mar, comprobar alertas de tsunami

El seguimiento de los reportes del Instituto Geofísico del Perú (IGP) permite mantenerse informado sobre réplicas y nuevas actualizaciones del temblor de hoy.