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Temblor en Perú HOY, miércoles 17 de junio: magnitud y epicentro del último sismo según el IGP EN VIVO
Consulta aquí los últimos reportes del Instituto Geofísico del Perú sobre sismos en el país, además de noticias y recomendaciones ante este tipo de eventos.
En el marco del monitoreo constante de la actividad sísmica, el Perú mantiene en observación los reportes de movimientos telúricos a través del Instituto Geofísico del Perú (IGP). En esta cobertura en vivo del temblor hoy, se informan los datos actualizados sobre magnitud, profundidad y epicentro, además de recomendaciones clave para actuar antes y después de un sismo en el país.
PUEDES VER: Temblor del martes 16 de junio, en Lima y otros departamentos del Perú EN VIVO: epicentro y magnitud del último sismo vía IGP
Temblor en Perú HOY, 17 de junio, EN VIVO: epicentro y magnitud según el IGP
Temblor en la Provincia Constitucional del Callao hoy
- Fecha: 17/06/2026 09:08:53
- Magnitud: 3.6
- Profundidad: 54 km
- Latitud: -12.15
- Longitud: -77.12
- Intensidad: III (Callao)
- Referencia: 11 km al sur de Callao, Provincia Constitucional del Callao
¿Se puede predecir un sismo en Perú?
Hasta el momento, la ciencia no puede anticipar con exactitud un sismo. El comportamiento del planeta es altamente dinámico, lo que impide determinar con precisión cuándo ocurrirá un movimiento telúrico. Si bien no es posible predecir el temblor hoy, los especialistas del IGP trabajan en el monitoreo permanente de la actividad sísmica para estimar magnitudes, profundidades y posibles zonas de impacto, contribuyendo así a la prevención y preparación ciudadana.
¿Qué debe contener una mochila de emergencia ante un temblor hoy?
Ante un temblor en Perú, es fundamental contar con una mochila de emergencia preparada para afrontar las primeras horas después de un sismo. Esta debe incluir:
- Artículos de higiene personal
- Botiquín de primeros auxilios con vendas, gasas, alcohol y medicamentos básicos
- Abrigo o ropa de cambio
- Alimentos no perecibles como atún, barras energéticas, chocolates y frutos secos
- Agua y dinero en efectivo
- Radio portátil o linterna con baterías
- Elementos especiales según necesidades familiares, como productos para bebés, adultos mayores o mascotas
¿Qué hacer después de un sismo en Perú?
Tras el último sismo de hoy, es importante mantener la calma y revisar el entorno inmediato. Se recomienda:
- Verificar si hay personas heridas
- Cortar el suministro de gas y electricidad si es necesario
- Evitar el uso de ascensores
- Alejarse de estructuras dañadas
- En zonas cercanas al mar, comprobar alertas de tsunami
El seguimiento de los reportes del Instituto Geofísico del Perú (IGP) permite mantenerse informado sobre réplicas y nuevas actualizaciones del temblor de hoy.
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