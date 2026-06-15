Temblor HOY, lunes 15 de junio, en Perú EN VIVO: epicentro y magnitud, según IGP.

Conoce en Líbero todos los reportes actualizados y detallados de las últimas actividades sísmicas en Perú, así como los datos del último temblor registrado hoy, lunes 15 de junio de 2026. La responsabilidad de proporcionar esta información recae en el Instituto Geofísico del Perú (IGP), que se dedica a monitorear los sismos en el territorio nacional. Este organismo ofrece datos precisos sobre la magnitud, ubicación y profundidad de los movimientos telúricos, asegurando que la población esté al tanto de la situación sísmica en el país.

¿Qué hacer antes de un sismo en Perú?

En caso de un sismo, es necesario tomar medidas preventivas para garantizar la seguridad de todos:

Primero, identifica las zonas seguras y las estructuras firmes en tu hogar, donde puedas resguardarte durante un temblor.

Además, es recomendable tener lista una mochila de emergencia con suministros básicos.

Participar en los simulacros de sismo organizados en tu comunidad también es esencial para familiarizarte con los procedimientos de evacuación.

Asimismo, educar a los niños sobre las medidas de precaución puede ser crucial para su seguridad.

Por último, considera la opción de contratar a un ingeniero que evalúe y refuerce la estructura de tu vivienda, asegurando así un entorno más seguro ante posibles movimientos telúricos.

¿Qué distritos son los más vulnerables frente a un sismo en Perú?

Según el mapa de microzonificación sísmica, los distritos de Villa El Salvador, Chorrillos, Villa María del Triunfo, Ventanilla, Ancón, Santa Rosa, así como las zonas de ladera de San Juan de Lurigancho, Independencia, Ate y Carabayllo, se encuentran entre los más vulnerables.

Esta situación se debe a la presencia de suelos arenosos, inestables, excesivamente blandos o compuestos por rellenos de desmonte, lo que incrementa el riesgo en caso de un sismo.