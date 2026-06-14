Temblor HOY, domingo 14 de junio de 2026, en Perú: epicentro y magnitud del último sismo, según el IGP

Los movimientos telúricos continúan bajo monitoreo permanente en el país. Si deseas conocer los detalles del último temblor registrado en Perú este domingo 14 de junio de 2026, el Instituto Geofísico del Perú publica reportes actualizados con información de interés para la población. Mantenerse informado es clave para actuar con rapidez y reducir riesgos ante una eventual emergencia.

Temblor en Perú HOY, domingo 14 de junio: magnitud y epicentro, según IGP 09:18 Bienvenidos El Instituto Geofísico del Perú (IGP) presenta su informe EN VIVO sobre los recientes movimientos sísmicos registrados en el país para hoy, domingo 14 de junio de 2026. En este reporte, se detallan tanto el epicentro como la magnitud de los sismos ocurridos, brindando información actualizada y relevante para la ciudadanía.

¿Cómo se obtienen los datos de los sismos en Perú?

La información sísmica que se difunde en el país proviene del Centro Sismológico Nacional (CENSIS), organismo encargado de recopilar y procesar los datos obtenidos a través de la Red Sísmica Nacional. Este sistema está conformado por estaciones y sensores especializados ubicados en distintas regiones del Perú, que registran la velocidad, aceleración y desplazamiento del suelo para detectar, localizar y analizar cada evento sísmico.

El Instituto Geofísico del Perú difunde de manera permanente información sobre los sismos que se registran en el territorio nacional. Sus reportes incluyen datos como la magnitud, profundidad y ubicación del epicentro, lo que permite a la población conocer las características de cada evento sísmico y adoptar medidas de prevención.

¿Por qué Perú registra tantos sismos?

Perú se encuentra en una de las zonas con mayor actividad sísmica del mundo. Su ubicación en el borde occidental de América del Sur lo sitúa dentro del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una región donde interactúan importantes placas tectónicas. Debido a esta condición geográfica, los sismos son frecuentes en el país, por lo que las autoridades y los organismos especializados realizan estudios permanentes para evaluar el riesgo sísmico, fortalecer la prevención y reducir el impacto de futuros eventos naturales.

Teléfonos de emergencia en Perú ante un temblor

En caso de emergencia, las autoridades recomiendan tener a disposición los principales números de atención:

Emergencias y Policía Nacional: 105

Bomberos: 116

Policía de Carreteras: 110

Defensa Civil: 115

Infosalud: 113

Servicio de Ambulancia SAMU: 106

Cruz Roja Peruana: 01 266 0481

Tener estos contactos a la mano puede facilitar una respuesta rápida y eficaz ante cualquier situación de riesgo provocada por un temblor en Perú.