Alineaciones Alianza Lima vs Comerciantes Unidos: el once de Pablo Guede para ganar en Cutervo

Alianza Lima busca repetir su gran rendimiento en el Torneo Clausura 2026 al mando de Pablo Guede. Los blanquiazules se alistan para enfrentar a Comerciantes Unidos en Cutervo por la segunda jornada, donde esperan seguir con su racha de imbatibilidad en la altura. Conoce las alineaciones que ambas escuadras mandarán al campo.

Alineación de Alianza Lima

Alejandro Duarte; Marco Huamán, Mateo Antoni, Renzo Garcés, Gianfranco Chávez, Luis Advíncula; Esteban Pávez, Fernando Gaibor, Jairo Vélez; Federico Girotti y Eryc Castillo.

La escuadra de Alianza Lima conoce la importancia de sumar puntos en condición de visitante, especialmente durante las primeras jornadas del segundo campeonato. Por ello, se prevé que Pablo Guede vuelva a modificar su esquema, como suele hacerlo cuando juega en la altura, y apueste por una línea de cinco defensores.

Alianza Lima busca sumar su segunda triunfo en el Torneo Clausura

En el arco se mantendrá Alejandro Duarte, quien cuenta con la total confianza del técnico y tendrá la responsabilidad de mantener su portería en cero. En la zaga, Renzo Garcés será el líder y capitán del equipo, aportando toda su jerarquía. Mientras que en el mediocampo, Esteban Pávez será el encargado de darle equilibrio al equipo y Jairo Vélez buscará convertirse en el nexo entre la volante y el ataque.

Sin embargo, los íntimos no recibieron buenas noticias luego de confirmarse que Paolo Guerrero tampoco podrá ser considerado para este compromiso. Su ausencia, sumada a las bajas de Kevin Quevedo, Luis Ramos y Cristian Carbajal, dejaría a Federico Girotti como el ‘9’ titular. Junto a Eryc Castillo, el delantero buscará vulnerar la defensa de Comerciantes Unidos.

Alineación de Comerciantes Unidos

Matías Córdova; Fabio Rojas, Piero Guzmán, Juan Rodríguez, Alexis Cossio; Alexis Arias, Parodi, Josuee Herrera, Agustín Rodríguez Carpio, Rodrigo Vilca y Matías Sen.

Por su parte,Comerciantes Unidos afronta la necesidad de sumar los tres puntos para no complicarse en la parte baja de la tabla. La escuadra dirigida por José Eugenio Hernández no consigue una victoria desde hace ocho partidos y buscará ponerle fin a esta racha negativa frente a Alianza Lima.

Comerciantes Unidos suma ocho partidos sin una victoria

No obstante, el conjunto cutervino cuenta con jugadores capaces de hacerle daño a los blanquiazules. Entre ellos destacan Alexis Arias y Josuee Herrera, dos de los futbolistas con mejor rendimiento en el equipo y que sobresalen por su velocidad.

También aparecen Rodrigo Vilca y Matías Sen: el volante es clave en la generación de juego, mientras que el atacante representa la principal carta de gol de las 'Águilas Cutervinas'.