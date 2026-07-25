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Alianza Lima y sus cuatro sensibles bajas confirmadas ante Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura

Alianza Lima se alista para enfrentar a Comerciantes Unidos y se conoció que Pablo Guede deberá modificar sus planes tras confirmarse la ausencia de cuatro jugadores.

Angel Curo
Alianza Lima y sus cuatro sensibles bajas confirmadas para enfrentar a Comerciantes Unidos.
Alianza Lima y sus cuatro sensibles bajas confirmadas para enfrentar a Comerciantes Unidos. | Foto: Alianza Lima
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Alianza Lima tiene la dura tarea de repetir su rendimiento en el Torneo Clausura para aspirar a ser campeón de la Liga 1 2026 sin necesidad de una final. Su siguiente reto será ante Comerciantes Unidos por la fecha 2, pero se confirmó que sufrirán la baja de cuatro jugadores, poniendo en peligro sus opciones de triunfo.

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Alianza Lima y sus cuatro sensibles bajas confirmadas para enfrentar a Comerciantes Unidos

Los blanquiazules son conscientes de que deberán contar con cada una de sus figuras para poder acercarse a su objetivo. No obstante, para este inicio del campeonato, Alianza Lima ha sufrido bajas y ahora se confirmaron cuatro ausencias. Se trata de los jugadores Paolo Guerrero, Kevin Quevedo, Luis Ramos y Cristian Carbajal.

La información fue difundida por el periodista Gersón Cuba mediante sus redes sociales, quien indicó que el ‘Depredador’ sigue estando al margen por decisión técnica, ya que buscan evitar que se agrave las molestias que viene padeciendo.

Paolo Guerrero, Kevin Quevedo, Alianza Lima

Paolo Guerrero y Kevin Quevedo no jugarán ante ADT de Tarma

Junto a él, otra de las bajas destacadas es la de Quevedo, quien suele tener minutos con Pablo Guede, pero en esta oportunidad fue el propio técnico quien decidió que no sea considerado. Por su parte, Ramos y Carbajal siguen en proceso de recuperación de sus lesiones previas.

"Paolo Guerrero no viajará por prevención debido a una dolencia. Kevin Quevedo quedó fuera de la delegación por decisión técnica. Además, como ya habíamos informado, Luis Ramos y Cristian Carbajal continúan recuperándose de sus respectivas lesiones", reveló el citado comunicador.

Federico Girotti será el titular ante Comerciantes Unidos

Considerando que Paolo Guerrero y Luis Ramos no estarán en la lista de convocados, el único delantero disponible es Federico Girotti. El argentino viene mostrando un gran estado de forma y ahora tendrá la oportunidad de despuntarse en la lucha por el titularato.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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