Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura: ¿a qué hora juegan y dónde ver?

Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos se enfrentan este domingo 26 de julio, desde el estadio Juan Maldonado de Cutervo, en un partido correspondiente a la fecha 2 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este duelo.

Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos: horario del partido

Si eres fan de los duelos que hay en la Liga 1 Perú y deseas ver el partido de Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos, por la segunda fecha del Torneo Clausura 2026, aquí te mostramos los horarios en distintos países:

México y Centroamérica: 2.30 p. m.

Perú: 3.30 p. m.

Colombia: 3.30 p. m.

Ecuador: 3.30 p. m.

Bolivia: 4.30 p. m.

Chile: 4.30 p. m.

Venezuela: 4.30 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Washington y Miami): 4.30 p. m.

Argentina: 5.30 p. m.

Brasil: 5.30 p. m.

Paraguay: 5.30 p. m.

Uruguay: 5.30 p. m.

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos?

Si quieres seguir EN VIVO ONLINE el partido entre Alianza Lima y Comerciantes Unidos, por la fecha 2 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1, tendrás que ver L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal que se transmite por los siguientes operadores: Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Best Cable, Zapping y Win TV.