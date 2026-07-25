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Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura: ¿a qué hora juegan y dónde ver?

Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos chocan este domingo por la fecha 2 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. Conoce a qué hora juegan y qué canal transmite EN VIVO.

Jostein Canales
Alianza Lima y Comerciantes Unidos juegan este domingo por el Torneo Clausura 2026 de la Liga 1.
Alianza Lima y Comerciantes Unidos juegan este domingo por el Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. | Foto: Composición de Libero
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Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos se enfrentan este domingo 26 de julio, desde el estadio Juan Maldonado de Cutervo, en un partido correspondiente a la fecha 2 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este duelo.

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Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos: horario del partido

Si eres fan de los duelos que hay en la Liga 1 Perú y deseas ver el partido de Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos, por la segunda fecha del Torneo Clausura 2026, aquí te mostramos los horarios en distintos países:

  • México y Centroamérica: 2.30 p. m.
  • Perú: 3.30 p. m.
  • Colombia: 3.30 p. m.
  • Ecuador: 3.30 p. m.
  • Bolivia: 4.30 p. m.
  • Chile: 4.30 p. m.
  • Venezuela: 4.30 p. m.
  • Estados Unidos (Nueva York, Washington y Miami): 4.30 p. m.
  • Argentina: 5.30 p. m.
  • Brasil: 5.30 p. m.
  • Paraguay: 5.30 p. m.
  • Uruguay: 5.30 p. m.

¿Dónde ver Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos?

Si quieres seguir EN VIVO ONLINE el partido entre Alianza Lima y Comerciantes Unidos, por la fecha 2 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1, tendrás que ver L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal que se transmite por los siguientes operadores: Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Best Cable, Zapping y Win TV.

Jostein Canales
AUTOR: Jostein Canales

Analista SEO y redactor de la sección fútbol y deportes del Diario Libero. Más de 10 años de experiencia en el periodismo deportivo y social media.

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