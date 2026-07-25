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Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos por el Torneo Clausura: ¿a qué hora juegan y dónde ver?
Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos chocan este domingo por la fecha 2 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. Conoce a qué hora juegan y qué canal transmite EN VIVO.
Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos se enfrentan este domingo 26 de julio, desde el estadio Juan Maldonado de Cutervo, en un partido correspondiente a la fecha 2 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este duelo.
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Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos: horario del partido
Si eres fan de los duelos que hay en la Liga 1 Perú y deseas ver el partido de Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos, por la segunda fecha del Torneo Clausura 2026, aquí te mostramos los horarios en distintos países:
- México y Centroamérica: 2.30 p. m.
- Perú: 3.30 p. m.
- Colombia: 3.30 p. m.
- Ecuador: 3.30 p. m.
- Bolivia: 4.30 p. m.
- Chile: 4.30 p. m.
- Venezuela: 4.30 p. m.
- Estados Unidos (Nueva York, Washington y Miami): 4.30 p. m.
- Argentina: 5.30 p. m.
- Brasil: 5.30 p. m.
- Paraguay: 5.30 p. m.
- Uruguay: 5.30 p. m.
¿Dónde ver Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos?
Si quieres seguir EN VIVO ONLINE el partido entre Alianza Lima y Comerciantes Unidos, por la fecha 2 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1, tendrás que ver L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal que se transmite por los siguientes operadores: Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Best Cable, Zapping y Win TV.
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