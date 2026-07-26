Gol de Eryc Castillo para el 1-0 de Alianza Lima vs Comerciantes Unidos | Composición: Líbero

¡Apareció la 'Culebra'! Gol de Eryc Castillo para el 1-0 de Alianza Lima vs Comerciantes - VIDEO

Eryc Castillo puso su nombre en el marcador a los 16 minutos, en un gran contragolpe. La 'Culebra' aprovechó un gran centro en salida de Renzo Garcés y adelantó a Alianza Lima ante Comerciantes Unidos en Cutervo.