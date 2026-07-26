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¡Apareció la 'Culebra'! Gol de Eryc Castillo para el 1-0 de Alianza Lima vs Comerciantes - VIDEO
Eryc Castillo puso su nombre en el marcador a los 16 minutos, en un gran contragolpe. La 'Culebra' aprovechó un gran centro en salida de Renzo Garcés y adelantó a Alianza Lima ante Comerciantes Unidos en Cutervo.
Jhonny Vidales marcó golazo para el 2-0 de Melgar sobre Sporting Cristal en Arequipa
¡Golazo de Melgar! Nicolás Quagliata puso el 1-0 ante Cristal por el Torneo Clausura
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¡Golazo de chalaca! Luján anotó el 1-0 de Sport Huancayo sobre Alianza Lima con una gran pirueta
Así fue el debut oficial de Gianluca Lapadula con Universitario en la Liga 1 2026 - VIDEO
Martín Távara anotó espectacular golazo de tiro libre para el 1-0 del Sporting Cristal vs Garcilaso
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