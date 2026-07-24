Eder Hermoza, ex Alianza, remece el mercado y firma por club campeón de la Liga 1: "Bienvenido"

Alianza Lima ha tenido a diversos jugadores que empezaron sus carreras futbolísticas en el club, sin embargo, no pudieron sobresalir ni conseguir títulos por lo que salieron del equipo para fichar por otro equipo. Ese es el caso de Eder Hermoza, quien tras varias temporadas alejado del club blanquiazul ahora es flamante fichaje de un equipo campeón de la Liga 1: estamos hablando de Club Universidad San Martín.

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Eder Hermoza, exarquero de Alianza Lima, fichó por club campeón de la Liga 1

Club Deportivo de la Universidad San Martín de Porres anunció oficialmente a Hermoza como su flamante arquero para disputar la Liga 2 2026. El guardameta con pasado en Alianza llega al equipo albo procedente de Alianza Atlético de la Liga 1.

“¡Bienvenido a casa Eder Hermoza! A dejarlo todo por esta camiseta. La vuelta del campeón”, escribió en sus redes sociales el equipo de Lima que actualmente juega la segunda división del fútbol peruano.

Eder Hermoza, exarquero de Alianza Lima, es nuevo futbolista de Universidad San Martín

Cabe mencionar que Eder Hermoza ya sabe lo que es salir campeón de la Liga 2 cuando en 2022 consiguió el título con Cusco FC, por lo que su experiencia ayudará a San Martín a conseguir el ansiado ascenso a la Liga 1 en 2027.

Antes de su llegada a Club Universidad San Martín, el arquero de 36 años ha jugado en diversos clubes del fútbol peruano tales como Alianza Lima, Sport Ancash, Total Chalaco, César Vallejo, Willy Serrato, Sport Huancayo, Cusco FC, ADT, Estudiantil CNI y Alianza Atlético.

¿Cómo le fue a Eder Hermoza en Alianza Lima?

En 2007, Eder Hermoza ingresó a la reserva de Alianza Lima; no obstante, ante las escasas oportunidades en el plantel principal, el portero dejó el club en 2009 para incorporarse a Sport Ancash.