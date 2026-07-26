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¡Doblete de la 'Culebra'! Eryc Castillo puso el 2-2 de Alianza Lima ante Comerciantes Unidos
Eryc Castillo apareció a los 66 minutos para poner el segundo gol aliancista en Cutervo y el segundo en su cuenta personal.
Cuando más lo necesitaba Alianza Lima, apareció la 'Culebra'. Con un doblete de Eryc Castillo, los blanquiazules están empatando 2-2 en el Estadio Juan Maldonado Gamarra ante Comerciantes Unidos por la segunda fecha del Torneo Clausura 2026. El delantero ecuatoriano marcó su segundo tanto a los 66 minutos, tras un rebote del portero cutervino.
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Doblete de Eryc Castillo en Cutervo.
A los 66 minutos del partido, Castillo se hizo presente en el marcador por segunda vez tras un tiro libre en ataque ejecutado por Fernando Gaibor que llegó a los pies de Alan Cantero, quien intentó definir de chalaca sin éxito. No obstante, el rebote del portero Matías Córdova llegó a la posición de Castillo, quien definió solo de cara al arco.
El primer tanto del artillero blanquiazul llegó a los 16 minutos. La ‘Culebra’ picó al vacío para aprovechar un buen pase en salida de su compañero Renzo Garcés, quien lo dejó habilitado y solo de cara al arco para romper la paridad momentáneamente.
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