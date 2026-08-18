Juan Pablo Goicochea, ex Alianza Lima, da fuerte mensaje al ser rival de los íntimos en la Liga 1

Una de las más grandes promesas que tenía el fútbol peruano era Juan Pablo Goicochea, quien no terminó de adaptarse en el extranjero y acaba de confirmar su regreso a la Liga 1. Ahora, el delantero nacional jugará para Juan Pablo II en el Torneo Clausura 2026 y dentro de poco enfrentará a Alianza Lima, su antiguo equipo. Por ello, fue consultado sobre la sensación de ver nuevamente al club que lo vio crecer y lanzó un rotundo comentario.

Como sabemos, el atacante de la selección peruana brilló en tienda blanquiazul y de ahí pasó a las filas de Platense en Argentina, pero no rindió como se esperaba y se marchó a Defensor Sporting de Uruguay, donde tampoco contó con muchas oportunidades para demostrar su nivel dentro del campo. En el cuadro ‘papal’ ver la posibilidad de deslumbrar nuevamente para así dar el salto a otro elenco más importante.

En medio de ello, a Juan Pablo Goicochea le preguntaron por Alianza Lima y el duelo que tendrán dentro de unas semanas por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026. “Va a ser un desafío lindo, quien no quiere jugar contra Alianza, le tengo un cariño especial, pero me considero un profesional, siempre pienso en la selección, sí se han comunicado conmigo”, declaró el artillero incaico para el programa ‘Hablemos de MAX’, en L1 MAX.

De esta manera, el flamante fichaje de Juan Pablo II anunció que lo dejará todo ante los blanquiazules pese al gran amor que siente por la institución deportiva. Además, esto lo hace pensando también en una nueva convocatoria a la Blanquirroja que ahora es comandada por Mano Menezes. Recordemos que dentro de poco saldrá la nómina para los partidos amistosos de septiembre.

Juan Pablo Goicochea habló sobre regresar a la Liga 1

“No me he equivocado con venir a Juan Pablo, siento que acá me voy a ganar la oportunidad, lo que quiero es jugar. Prefiero volver al Perú para sumar minutos y hacer números que quedarme sin jugar en el extranjero. Busco salvar estos 6 meses que me quedan”, sentenció Juan Pablo Goicochea sobre haber regresado a jugar en la Liga 1.