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Independiente del Valle vs. Flamengo por Copa Libertadores: ¿a qué hora juegan y dónde ver?

Independiente del Valle vs. Flamengo chocan este jueves por la ida de cuartos de final de la Copa Libertadores 2026. Conoce los horarios y qué canal transmite EN VIVO.

Jostein Canales
Independiente del Valle y Flamengo juegan este jueves por cuartos de final de la Copa Libertadores 2026.
Independiente del Valle y Flamengo juegan este jueves por cuartos de final de la Copa Libertadores 2026. | Foto: Composición de Libero
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Independiente del Valle vs. Flamengo se enfrentan este jueves 10 de septiembre, desde el Estadio Banco Guayaquil de Quito, en un partido correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este duelo.

Conoce a qué hora y dónde ver el partido de Cienciano vs Montevideo City por Copa Sudamericana.

PUEDES VER: ¿A qué hora juega Cienciano vs. Montevideo City Torque y dónde ver partido de Copa Sudamericana?

Independiente del Valle vs. Flamengo: horario del partido de Copa Libertadores 2026

Si te gusta ver los partidos de la Copa Libertadores 2026 y deseas sintonizar el encuentro entre Independiente del Valle vs. Flamengo, por la ida de los cuartos de final, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:

  • México y Centroamérica: 6:30 p. m.
  • Perú, Ecuador y Colombia: 7:30 p. m.
  • Bolivia, Chile y Venezuela: 8:30 p. m.
  • Estados Unidos: 8:30 p. m. (Nueva York, Washington y Miami) y 6:30 p. m. (Los Ángeles)
  • Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 9:30 p. m.
  • España: 02:30 a. m. (del viernes 11)

¿Dónde ver Independiente del Valle vs. Flamengo?

  • Argentina: Fox Sports y Disney Plus
  • Brasil: ESPN y Disney Plus
  • Chile: ESPN Premium, ESPN 5 y Chilevisión
  • Perú y resto de Sudamérica: ESPN y Disney Plus
  • México y Centroamérica: ESPN 3 y Disney Plus
  • Estados Unidos: beIN Sports y fuboTV
  • España: Movistar Plus y Movistar Liga de Campeones

Independiente del Valle vs. Flamengo por cuartos de final de la Copa Libertadores 2026

Será la tercera vez en la historia en la que los clubes Independiente del Valle y Flamengo se vean las caras en una Copa Libertadores. No obstante, será la séptima ocasión en que ambas instituciones se enfrenten en un torneo Conmebol, ya que también chocaron en dos Recopas Sudamericanas, la más reciente favoreció al conjunto ecuatoriano al ganar por penales.

Para llegar a esta instancia los dos equipos terminaron primeros en sus grupos, pero ya en instancias eliminatorias el 'Mengao' sufrió más de la cuenta para dejar en el camino a Cruzeiro con un marcador final de 3-2. Por su parte, el 'Mata Gigantes' no tuvo mucho problema en eliminar a Deportes Tolima con un global de 4-1.

Jostein Canales
AUTOR: Jostein Canales

Analista SEO y redactor de la sección fútbol y deportes del Diario Libero. Más de 10 años de experiencia en el periodismo deportivo y social media.

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