- Hoy:
- Partidos de hoy
- Barcelona vs Feyenoord
- Estudiantes vs Corinthians
- Alianza Lima
- Universitario
- Tabla Acumulada
- Perú vs Brasil
Palmeiras vs. Liga de Quito EN VIVO por Copa Libertadores: cuándo juegan, hora y canal
Palmeiras vs. Liga de Quito chocan en Sao Paulo por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026. Conoce a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO.
Los clubes Palmeiras vs. Liga de Quito juegan EN VIVO este miércoles 9 de septiembre un partido de infarto por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026 en el Estadio Nubank Parque de Sao Paulo. Una derrota puede complicar los objetivos de cualquiera, por ello, dejarán todo en el campo de juego. En territorio sudamericano, la transmisión estará a cargo de ESPN y Paramount+. Asimismo, si quieres seguirlo ONLINE GRATIS, lo podrás hacer por Libero.pe.
PUEDES VER: ¿A qué hora juega Estudiantes vs Corinthians y en dónde ver el partido por Copa Libertadores?
Será la quinta vez en la historia en la que los clubes Palmeiras y Liga de Quito se vean las caras en una Copa Libertadores. El antecedente más reciente entre ambos se dio el año pasado en la instancia de semifinales, donde Verdao hizo historia al remontar el 3-0 que le había propinado LDU en la ida; el marcador global fue 4-3.
Palmeiras, que es segundo en el Brasileirao, llegó a estos cuartos de final luego de dejar en el camino a Cerro Porteño por un ajustado 2-1. Por su parte, Liga de Quito (quinto en la LigaPro de Ecuador) sufrió más de la cuenta para seguir con vida en la Copa Libertadores 2026, ya que eliminó a Mirasol en tanda de penales tras igualar 1-1 en el marcador global.
Palmeiras vs. Liga de Quito: horario del partido
Si te gusta ver los partidos de la Copa Libertadores y deseas sintonizar el encuentro entre Palmeiras vs. Liga de Quito, por la ida de los cuartos de final, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:
- México y Centroamérica: 4:00 p. m.
- Perú, Ecuador y Colombia: 5:00 p. m.
- Bolivia, Chile y Venezuela: 6:00 p. m.
- Estados Unidos: 6:00 p. m. (Nueva York, Washington y Miami) y 4:00 p. m. (Los Ángeles)
- Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 7:00 p. m.
¿Dónde ver Palmeiras vs. Liga de Quito?
- Argentina: Fox Sports y Disney Plus
- Brasil: Paramount+
- Chile: ESPN Premium y ESPN 5
- Perú, Ecuador y resto de Sudamérica: ESPN y Disney Plus
- México: ESPN 3 y Disney Plus
- Centroamérica: ESPN 3 y Disney Plus
- Estados Unidos: beIN Sports y FuboTV
- España: Movistar Plus, Movistar Liga de Campeones 2 y Vamos
Palmeiras vs. Liga de Quito: pronóstico y cuánto paga en apuestas
|Casas de apuestas
|Palmeiras
|Empate
|Liga de Quito
|Betsson
|1.26
|4.80
|12.50
|Betano
|1.29
|5.60
|14.00
|Bet365
|1.29
|5.00
|13.00
|1XBET
|1.25
|5.70
|14.60
|Caliente
|1.26
|5.30
|17.00
|Stake
|1.25
|5.40
|14.50
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Cinemark
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 45.90
La Bistecca
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales
PRECIOS/ 85.90
Paradox Park
Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc
PRECIOS/ 89.00