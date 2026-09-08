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Palmeiras vs. Liga de Quito EN VIVO por Copa Libertadores: cuándo juegan, hora y canal

Palmeiras vs. Liga de Quito chocan en Sao Paulo por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026. Conoce a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO.

Jostein Canales
Palmeiras y Liga de Quito juegan este miércoles por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026.
Palmeiras y Liga de Quito juegan este miércoles por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026. | Foto: Composición de Libero
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Los clubes Palmeiras vs. Liga de Quito juegan EN VIVO este miércoles 9 de septiembre un partido de infarto por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026 en el Estadio Nubank Parque de Sao Paulo. Una derrota puede complicar los objetivos de cualquiera, por ello, dejarán todo en el campo de juego. En territorio sudamericano, la transmisión estará a cargo de ESPN y Paramount+. Asimismo, si quieres seguirlo ONLINE GRATIS, lo podrás hacer por Libero.pe.

¿A qué hora y en dónde ver Estudiantes vs Corinthians?

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Será la quinta vez en la historia en la que los clubes Palmeiras y Liga de Quito se vean las caras en una Copa Libertadores. El antecedente más reciente entre ambos se dio el año pasado en la instancia de semifinales, donde Verdao hizo historia al remontar el 3-0 que le había propinado LDU en la ida; el marcador global fue 4-3.

Palmeiras, que es segundo en el Brasileirao, llegó a estos cuartos de final luego de dejar en el camino a Cerro Porteño por un ajustado 2-1. Por su parte, Liga de Quito (quinto en la LigaPro de Ecuador) sufrió más de la cuenta para seguir con vida en la Copa Libertadores 2026, ya que eliminó a Mirasol en tanda de penales tras igualar 1-1 en el marcador global.

Palmeiras vs. Liga de Quito: horario del partido

Si te gusta ver los partidos de la Copa Libertadores y deseas sintonizar el encuentro entre Palmeiras vs. Liga de Quito, por la ida de los cuartos de final, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:

  • México y Centroamérica: 4:00 p. m.
  • Perú, Ecuador y Colombia: 5:00 p. m.
  • Bolivia, Chile y Venezuela: 6:00 p. m.
  • Estados Unidos: 6:00 p. m. (Nueva York, Washington y Miami) y 4:00 p. m. (Los Ángeles)
  • Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 7:00 p. m.

¿Dónde ver Palmeiras vs. Liga de Quito?

  • Argentina: Fox Sports y Disney Plus
  • Brasil: Paramount+
  • Chile: ESPN Premium y ESPN 5
  • Perú, Ecuador y resto de Sudamérica: ESPN y Disney Plus
  • México: ESPN 3 y Disney Plus
  • Centroamérica: ESPN 3 y Disney Plus
  • Estados Unidos: beIN Sports y FuboTV
  • España: Movistar Plus, Movistar Liga de Campeones 2 y Vamos

Palmeiras vs. Liga de Quito: pronóstico y cuánto paga en apuestas

Casas de apuestasPalmeirasEmpateLiga de Quito
Betsson1.264.8012.50
Betano1.295.6014.00
Bet3651.295.0013.00
1XBET1.255.7014.60
Caliente1.265.3017.00
Stake1.255.4014.50
Jostein Canales
AUTOR: Jostein Canales

Analista SEO y redactor de la sección fútbol y deportes del Diario Libero. Más de 10 años de experiencia en el periodismo deportivo y social media.

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