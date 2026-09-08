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¿A qué hora juega Estudiantes vs Corinthians y en dónde ver el partido por Copa Libertadores?
Revisa a qué hora y dónde ver el partido entre Estudiantes vs Corinthians por el duelo de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026.
Iniciaron los encuentros de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026 y uno de los cruces más esperados de la jornada es el duelo entre Estudiantes y Corinthians, que se disputará en el Estadio Uno Jorge Luis Hirschi, en Argentina. A continuación, conoce a qué hora se jugará y en qué canal podrá verse este partido.
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¿Cuándo juega Estudiantes vs Corinthians?
El duelo entre Estudiantes de La Plata y Corinthians se disputará el miércoles 9 de septiembre, según el calendario oficial de la Copa Libertadores 2026. Este cruce marca el comienzo de la eliminatoria entre ambos equipos, que intentarán avanzar a las semifinales.
Corinhians llega al partido contra Estudiantes luego de eliminar a Rosario Central
¿A qué hora juega Estudiantes vs Corinthians por Copa Libertadores?
El encuentro entre Estudiantes y Corinthians está previsto para disputarse a las 7.30 p. m. hora peruana; no obstante, a continuación, te ofrecemos los distintos horarios en cada país:
- México y Costa Rica: 6.30 p. m.
- Perú, Colombia y Ecuador: 7.30 p. m.
- Chile, Bolivia y Venezuela: 8.30 p. m.
- Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay: 9.30 p. m.
¿Dónde ver EN VIVO Estudiantes vs Corinthians por Libertadores?
La señal de ESPN emitirá para toda Latinoamérica el partido entre Estudiantes de La Plata y Corinthians por la Copa Libertadores. Además, el encuentro también estará disponible en Disney+ para quienes tengan suscripción a la plataforma de streaming. Por otra parte, en el diario Líbero ofreceremos el minuto a minuto con todas las incidencias del compromiso.
Estudiantes llega al partido contra Corinthians luego de eliminar a Universidad Católica de Chile
¿Cómo llegan Estudiantes vs Corinthians para el partido?
Estudiantes, dirigido por Alexander Medina, llega a este compromiso después de perder 1-0 en su visita a Vélez por el Torneo Clausura. En la Copa Libertadores, en cambio, dejó en el camino a Universidad Católica de Chile en los octavos de final. Corinthians, bajo la conducción de Fernando Diniz, arriba tras caer 2-1 como local frente a Chapecoense en el Brasileirao. En la Libertadores, eliminó a Rosario Central y ahora busca arrancar de buena manera la serie en La Plata, con la intención de dar un paso hacia las semifinales.
¡Vamos al Circo!
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