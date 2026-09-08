¿A qué hora juega Estudiantes vs Corinthians y en dónde ver el partido por Copa Libertadores?

Iniciaron los encuentros de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026 y uno de los cruces más esperados de la jornada es el duelo entre Estudiantes y Corinthians, que se disputará en el Estadio Uno Jorge Luis Hirschi, en Argentina. A continuación, conoce a qué hora se jugará y en qué canal podrá verse este partido.

¿Cuándo juega Estudiantes vs Corinthians?

El duelo entre Estudiantes de La Plata y Corinthians se disputará el miércoles 9 de septiembre, según el calendario oficial de la Copa Libertadores 2026. Este cruce marca el comienzo de la eliminatoria entre ambos equipos, que intentarán avanzar a las semifinales.

Corinhians llega al partido contra Estudiantes luego de eliminar a Rosario Central

¿A qué hora juega Estudiantes vs Corinthians por Copa Libertadores?

El encuentro entre Estudiantes y Corinthians está previsto para disputarse a las 7.30 p. m. hora peruana; no obstante, a continuación, te ofrecemos los distintos horarios en cada país:

México y Costa Rica: 6.30 p. m.

Perú, Colombia y Ecuador: 7.30 p. m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 8.30 p. m.

Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay: 9.30 p. m.

¿Dónde ver EN VIVO Estudiantes vs Corinthians por Libertadores?

La señal de ESPN emitirá para toda Latinoamérica el partido entre Estudiantes de La Plata y Corinthians por la Copa Libertadores. Además, el encuentro también estará disponible en Disney+ para quienes tengan suscripción a la plataforma de streaming. Por otra parte, en el diario Líbero ofreceremos el minuto a minuto con todas las incidencias del compromiso.

Estudiantes llega al partido contra Corinthians luego de eliminar a Universidad Católica de Chile

¿Cómo llegan Estudiantes vs Corinthians para el partido?

Estudiantes, dirigido por Alexander Medina, llega a este compromiso después de perder 1-0 en su visita a Vélez por el Torneo Clausura. En la Copa Libertadores, en cambio, dejó en el camino a Universidad Católica de Chile en los octavos de final. Corinthians, bajo la conducción de Fernando Diniz, arriba tras caer 2-1 como local frente a Chapecoense en el Brasileirao. En la Libertadores, eliminó a Rosario Central y ahora busca arrancar de buena manera la serie en La Plata, con la intención de dar un paso hacia las semifinales.