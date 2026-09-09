¿Quiénes son los únicos tres peruanos que siguen con vida en la Copa Libertadores 2026?

La Copa Libertadores 2026 ha comenzado con sus cuartos de final y hay ocho clubes compitiendo por clasificar a las semifinales del torneo continental. En ese sentido, únicamente quedan tres peruanos con vida en la competición y, a continuación, te contamos quiénes son. Uno de ellos incluso ya ganó su partido de ida y tiene un pie en las semifinales.

Como sabemos, todos los clubes nacionales quedaron eliminados del torneo más importante de la Conmebol en la Fase de Grupos, pero aún quedan compatriotas en algunos equipos candidatos a llevarse el título internacional. El primero de ellos es Jesús Pretell, que juega en Liga de Quito y clasificó a esta instancia tras derrotar a Mirassol de Brasil. Ahora enfrentará a Palmeiras para buscar su clasificación a la siguiente instancia.

Jesús Pretell en Liga de Quito.

Luego está André Carrillo, mediocampista de la selección peruana que actualmente se encuentra brillando en Corinthians. El ex Alianza Lima enfrentará a Estudiantes de La Plata, primero en Argentina y después en Brasil, por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2026 y sueña con la obtención del título continental. La 'Culebra' viene de eliminar a Rosario Central en octavos.

André Carrillo en Corinthians.

Por último, pese a que no nació en Perú, tenemos a Kevin Serna. El delantero colombiano, pero nacionalizado peruano debido a que jugó varios años en la Liga 1, forma parte de Fluminense y es una de sus principales figuras. El atacante incluso ya jugó su partido de ida ante Platense y lo hizo con nota aprobatoria, ya que venció por 2-0 y ahora buscará sellar su pase a semifinales del torneo Conmebol la próxima semana.

Kevin Serna con Fluminense.

¿Dónde se juega la final de la Copa Libertadores 2026?

De acuerdo a lo confirmado por la Conmebol, la gran final de la Copa Libertadores 2026 se llevará a cabo el sábado 28 de noviembre en el histórico Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay. Este conocido escenario tiene capacidad para albergar hasta 60 mil espectadores en sus tribunas.