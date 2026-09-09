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Canal confirmado para ver Cienciano vs Montevideo City por partido de Copa Sudamericana
Cienciano y Montevideo City Torque protagonizarán un partido de alto nivel por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Conoce dónde puedes seguir la transmisión de este duelo.
Cienciano vs Montevideo City se enfrentarán en un emocionante encuentro por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El ‘Papá’ recibirá a los uruguayos este jueves 10 de setiembre en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, donde buscará sacar una ventaja importante y encaminar su clasificación a las semifinales. Por ello, aquí te contamos el canal confirmado para que no te pierdas ni un solo detalle de este cotejo.
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Canal confirmado para ver Cienciano vs Montevideo City
El partido de Cienciano vs Montevideo City contará con la transmisión EN VIVO y EN EXCLUSIVA por la señal de DirecTV Sports, disponible en todo el territorio sudamericano. De esta forma, el duelo también podrá ser sintonizado EN DIRECTO ONLINE por la app de streaming de DGO.
¿Qué canal transmite partido de Cienciano vs Montevideo City por Copa Sudamericana?
A continuación, te dejamos los canales oficiales para mirar el partido de Cienciano vs Montevideo City EN VIVO ONLINE en los distintos países de Sudamérica, así como en Estados Unidos.
- Perú, Colombia y Ecuador: DirecTV Sports y DGO.
- Brasil: Paramount Plus.
- Argentina, Chile y Uruguay: DirecTV Sports y DGO.
- Venezuela: DirecTV Sports, DGO e inter.
- Estados Unidos: beIN Sports en Español, fuboTV y beIN Sports Connect.
Cienciano y Montevideo City se enfrentarán en partido de ida y vuelta en busca de llegar a semifinales.
¿Cómo llegan Cienciano y Montevideo City a los cuartos de final?
Cienciano afrontará este partido en medio de un momento irregular en la temporada. El equipo comandado por Horacio Melgarejo llegó a esta instancia tras sorprender al mundo goleando a Botafogo en los octavos de final. Sin embargo, sus resultados posteriores han generado gran desazón en los hinchas con dos derrotas y una victoria.
Sin embargo, el ‘Papá’ tendrá un plus importante en este duelo debido al factor de altura de su localía. Por ello, buscarán sacar una ventaja importante en la ida y se esperanzan en el rendimiento de sus mejores figuras como Carlos Garcés, Alejandro Hohberg, Cristian Souza, entre otros.
Por su parte, Montevideo City llega con un panorama diferente al de los cusqueños tras haber sumado tres victorias consecutivas. El cuadro uruguayo llegó a esta instancia tras vencer por 3-1 a Tigre en los octavos de final y buscará seguir avanzando en la competición gracias al desempeño de Salomón Rodríguez, su máximo goleador con cinco anotaciones.
¡Vamos al Circo!
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