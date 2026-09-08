DT de Montevideo City dio rotunda opinión de Cienciano por partido de Sudamericana: "Muy importante"

Cienciano vs Montevideo City protagonizarán una de las llaves más importantes por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El ‘Papá’ hará de local en Cusco y buscará sacar a relucir la ventaja de su altura para encaminar su clasificación. Previo a este duelo, el técnico Marcelo Méndez opinó sobre el cuadro imperial.

DT de Montevideo City dio rotunda opinión de Cienciano

Durante su llegada al Perú, el técnico de Montevideo City conversó con las cámaras de ‘Jax Latin Media’ y fue consultado sobre su opinión acerca de enfrentar a un equipo complicado como Cienciano en el torneo continental, especialmente por los resultados que viene obteniendo.

Marcelo Méndez resaltó que el conjunto cusqueño es un equipo importante en esta competición y destacó el buen momento que atraviesa, impulsado por la eficacia goleadora que ha mostrado en sus últimos encuentros.

Montevideo City Torque es una de las revelaciones de la Copa Sudamericana

“(Cienciano) Es un equipo que viene con un poderío de gol muy importante y que está en esta situación al igual que nosotros porque algo bueno venimos haciendo. Respetamos mucho al rival, sabemos que será un partido muy peleado, pero sabemos que quedan 90’ más allá en Montevideo que podemos cerrar la llave allá. Esperemos que sea un lindo encuentro”, sostuvo el estratega.

No obstante, el director técnico remarcó que será una serie muy disputada, aunque destacó que Montevideo City tendrá la ventaja de cerrar la llave en territorio uruguayo, donde buscará sellar su clasificación a las semifinales.

Marcelo Méndez, técnico de Montevideo City, se refirió a la altura de Cusco

Por otro lado, Méndez se refirió a la dificultad de jugar en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, ubicado a más de 3.000 m s. n. m. Lejos de entrar en polémica, el técnico de Montevideo City respetó la decisión de Cienciano de ejercer su localía en Cusco, aunque reconoció que deberán adaptarse rápidamente a las condiciones para mantener el ritmo durante el encuentro.

“Respetamos mucho al rival, cada uno tiene derecho a jugar en donde es. Es algo que juega (la altura), pero trataremos de adaptarnos lo más rápido posible”, sostuvo el estratega.