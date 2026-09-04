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Horacio Melgarejo dejó llamativo mensaje sobre posible final con Boca Juniors: "Le voy a ganar"

Horacio Melgarejo, DT de Cienciano, conversó con ESPN y dejó un sorpresivo mensaje al asegurar que vencería a Boca Juniors en una hipotética final de la Copa Sudamericana.

Angel Curo
Horacio Melgarejo dejó llamativo mensaje sobre posible final con Boca Juniors
Horacio Melgarejo dejó llamativo mensaje sobre posible final con Boca Juniors | Captura: ESPN | Composición: Líbero
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Cienciano viene realizando una gran campaña a nivel internacional tras alcanzar los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El cuadro imperial ha sorprendido con su rendimiento y se ilusiona con alcanzar una nueva final. En ese contexto, le consultaron a Horacio Melgarejo sobre un posible cruce ante Boca Juniors y el técnico sorprendió al dejar un llamativo mensaje al respecto.

Cienciano recibió sanción de la Conmebol luego de su clasificación a cuartos de final de la Copa Sudamericana.

PUEDES VER: Conmebol sancionó a Cienciano tras su histórica clasificación ante Botafogo por Copa Sudamericana

Horacio Melgarejo dejó llamativo mensaje sobre posible final con Boca Juniors

Durante una entrevista con ESPN, le consultaron al técnico de Cienciano si considera posible enfrentar a Boca Juniors en una hipotética final de la Copa Sudamericana. Ante ello, Horacio Melgarejo, fiel a su estilo, aseguró que el 'Papá' vencerá a los 'xeneizes' si se concreta este esperado cruce.

Sin embargo, el estratega argentino indicó que primero deberán afrontar el partido ante Montevideo City Torque por los cuartos de final y concentrarse en conseguir un buen resultado para continuar avanzando en el torneo.

Video: ESPN

Sí, llegamos a la final y le voy a ganar. Ojalá llegue un equipo argentino y en este caso Boca Juniors. Qué lindo que sería, con lo que es Boca, ¿no? Pero primero tenemos que respetar, tenemos que pensar en el partido que jugamos. Lo que queremos es hacer un buen papel. Primero contra City Torque”, sostuvo el estratega.

En esa línea, Melgarejo recalcó que, una vez superada la llave, pondrá su atención en vencer al ganador del duelo entre Atlético Mineiro y Santos. Además, bromeó con las medidas de seguridad que tomaría tras las agresiones que sufrió durante el partido ante Botafogo.

“Después tenemos, si Dios nos acompaña y podemos pasar, un cruce importante entre el ganador de Mineiro y Santos. Ahí ya hablé y voy a contratar unos 100 policías para llevarlos conmigo. Y a partir de ahí, bueno, ir paso a paso”, mencionó.

¿Cuándo juegan Cienciano y Montevideo City Torque?

La Conmebol confirmó el calendario para los partidos entre Cienciano y Montevideo City Torque por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro de ida se disputará el jueves 10 de septiembre en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, mientras que la vuelta se jugará el 17 de septiembre en Montevideo.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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