Ricardo Gareca atribuye éxito de Cienciano a controversial jugador: "Fue convocado por mí"

Cienciano ha vuelto a estar en boca de muchas personalidades del fútbol sudamericano debido a la gran campaña que viene haciendo en la Copa Sudamericana 2026, donde ya llegó a los cuartos de final. En ese contexto, Ricardo Gareca resaltó el nivel del equipo comandado por Horacio Melgarejo e hizo énfasis en un jugador.

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Al igual que en 2003, el 'Papá' volvió a quedar entre los ocho mejores de una Copa Sudamericana y muchos han quedado sorprendidos, sobre todo de la goleada que le propinó recientemente a Botafogo con un marcador global de 6-2.

Para Ricardo Gareca, la performance del conjunto imperial no solamente se debe a la altura del Cusco, sino también al esquema táctico que ofrece su entrenador cuando está en condición de visitante, situación en la que no ha sido goleado y mantuvo vivas sus esperanzas de clasificación.

"No solamente Cienciano es fuerte de local, también saca puntos de visitante; no solamente emplea la altura, la sabe manejar y de visita es un equipo que se ha tornado fuerte, viste", dijo el extécnico de la selección peruana en una entrevista con el portal deportivo Flashcore.

Ricardo Gareca destacó a la figura de Cienciano

El ‘Tigre’ sabe que por más buen esquema táctico que se plasme en el campo de juego, eso no basta si los jugadores no están en un gran nivel. En ese sentido, el estratega argentino resaltó el nivel de Alejandro Hohberg, a quien conoce muy bien cuando estaba en la selección peruana.

"No solo el técnico está haciendo bien las cosas, sino que ha explotado bien a sus jugadores como Hohberg, a quien conozco y fue convocado por mí, y ahora está atravesando un momento brillante tornándose como el conductor del equipo. El técnico lo ha acomodado como un '10' suelto y le ha dado la posibilidad de ser generador de juego para Cienciano", aseveró.

Alejandro Hohberg jugó en la selección peruana de Ricardo Gareca.

"Y sumamos que es un equipo que juega compacto, que sale jugando, emplea bien los centros, etc. Entonces, sin lugar a dudas, el técnico Melgarejo y su cuerpo técnico tienen un gran mérito. Además, está Christian Ruggeri, que es sobrino de Oscar Ruggeri: sé cómo trabaja y sé que es un gran conocedor táctico de los jugadores, entonces hacen que veamos un Cienciano que acumula mérito como local y visitante", finalizó Ricardo Gareca.