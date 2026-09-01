¿Se va de Cienciano? Horacio Melgarejo está "en conversaciones" con un gigante sudamericano

Cienciano se encuentra en los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 y el gran artífice de ello es Horacio Melgarejo. Por ello, hay clubes que se han interesado en sus servicios y, recientemente, se confirmó que mantiene conversaciones con un gigante del continente para convertirse en su flamante director técnico. Te contamos cuál es el equipo al que puede llegar el entrenador argentino.

Según informó el periodista Gustavo Adrianzén Romo en sus redes sociales, el estratega del ‘Papá’ ha llamado la atención de dos elencos brasileños, uno de ellos continúa compitiendo a nivel Conmebol esta temporada. Vale precisar que todo a raíz de haber eliminado por un marcador global de 6-2 a Botafogo, resultado que dio la vuelta a toda Sudamérica.

“El DT de Cienciano, Horacio Melgarejo, se encuentra en conversaciones con Botafogo y otro club brasileño con participación en copa internacional. Melgarejo actualmente tiene contrato hasta finales de 2026 con Cienciano”, indicó el mencionado comunicador. De esta forma, el director técnico podría dar el batacazo llegando al club que acaba de eliminar de la Copa Sudamericana.

Horacio Melgarejo puede dejar Cienciano.

Sin embargo, no se reveló cuál es el otro club brasileño que sigue en marcha a nivel internacional. Eso sí, si analizamos cuáles son entre la Copa Libertadores y Sudamericana, estos son: Fluminense, Palmeiras, Corinthians, Flamengo, Vasco da Gama, Sao Paulo, Santos y Atlético Mineiro. Precisamente a unos de los dos últimos clubes puede enfrentarse Cienciano en semifinales si derrota a Montevideo City Torque en cuartos de final.

Trayectoria de Horacio Melgarejo