Cusco FC sacó una fundamental victoria ante Cienciano y se quedó con el clásico cusqueño por la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Sin embargo, el encuentro terminó en una intensa pelea entre ambos planteles por una provocación por parte del DT dorado, Javier Rabanal.

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De acuerdo a las imágenes de L1 Max, cuando sonó el pitazo final, los cuadros de ambos equipos se enfrascaron en una pelea en la mitad de la cancha y tuvo que ingresar la seguridad del encuentro para que las cosas no pasen a mayores.

Tras esto, se puede ver a Javier Rabanal hablando con un personal de Cienciano, quien intentaba calmarlo y en eso, mientras el estratega se estaba dirigiendo hacia los camerinos, empezó a celebrar con bastante furia y se lo dedicó a todos los hinchas del Papá que se encontraban en las tribunas del Inca Garcilaso de la Vega.

¿Cómo acabó el Cusco FC vs Cienciano?

Cusco FC se quedó con la victoria por 2-1 ante Cienciano en el Inca Garcilaso de la Vega. El encargado de abrir el marcador fue Lucas Colitto a los 10 minutos del encuentro y en la segunda mitad, Carlos Garcés convirtió el empate a los 47’.

Sobre los 59’, Arias Fierro tuvo la mala fortuna de convertir en propia puerta y poner en ventaja a los dorados y minutos más tarde, Carlos Garcés tuvo la desafortuna para fallar un penal que pudo haber sido el empate.

A los 84’, Valenzuela recibió la segunda amarilla y se ganó la expulsión. Tras este triunfo, Cusco FC sumó 12 puntos y escaló al quinto puesto del Torneo Clausura, mientras que Cienciano se quedó con tan solo cuatro unidades y quedó estancado en el puesto 16.