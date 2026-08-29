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Tabla acumulada de la Liga 1 2026 y posiciones del Torneo Clausura tras la fecha 7
Alianza Lima se mantiene como líder con 52 unidades, seguido de Universitario de Deportes con 42. Revisa acá la tabla acumulada de la Liga 1 2026.
La séptima fecha del Torneo Clausura nos trae tremendos partidazos. Universitario visitará a UTC con el objetivo de seguir en lo más alto, mientras que Alianza Lima recibirá a Deportivo Garcilaso, uno de los líderes, en el Estadio Alejandro Villanueva. Por otro lado, la revelación Sport Boys jugará contra Sporting Cristal en el Miguel Grau del Callao. Acá podrás revisar cómo marchan las tablas de posiciones del acumulado de la Liga 1 y los resultados de la jornada 7.
Tabla acumulada de la Liga 1 2026
|Puesto
|Equipo
|PJ
|DF
|Puntos
|1
|Alianza Lima
|23
|26
|52
|2
|Universitario
|23
|13
|42
|3
|Los Chankas
|23
|-2
|41
|4
|Melgar
|23
|13
|39
|5
|Deportivo Garcilaso
|23
|9
|39
|6
|Cienciano
|23
|5
|37
|7
|Cusco FC
|23
|-1
|36
|8
|Alianza Atlético
|23
|2
|31
|9
|Sporting Cristal
|23
|1
|29
|10
|Comerciantes Unidos
|24
|-1
|29
|11
|Sport Boys*
|23
|2
|27
|12
|Atlético Grau
|23
|-4
|26
|13
|CD Moquegua
|23
|-7
|25
|14
|Juan Pablo II
|23
|-16
|24
|15
|FC Cajamarca*
|24
|-8
|23
|16
|Sport Huancayo
|23
|-12
|23
|17
|ADT*
|23
|-7
|21
|18
|UTC*
|23
|-13
|10
- *CLUB UTC, SANCIÓN DE DEDUCCIÓN DE DOS (2) PUNTOS, DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN N 14 DEL EXP. 1124-2024-B--CCRD-FPF EJECUTADO EN LA TABLA DE POSICIONES DE LA FASE APERTURA
- *CLUB UTC, SANCIÓN DE DEDUCCIÓN DE TRES (3) PUNTOS, DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN N 15 DEL EXP. 1
- *CLUB ADT, SANCIÓN DE DEDUCCIÓN DE UN (1) PUNTO EN LA TABLA ACUMULADA, DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN 080-CL-LFPP-2026
- *CLUB FC CAJAMARCA, SANCIÓN DE DEDUCCIÓN DE UN (1) PUNTO EN LA TABLA ACUMULADA, DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN 081-CL-LFPP-2026
- *CLUB SPORT BOYS, SANCIÓN DE DEDUCCIÓN DE DOS (2) PUNTOS EN LA TABLA ACUMULADA, DISPUESTO POR RESOLUCIÓN 082-CL-LFPP-2026
- *CLUB SPORT BOYS, SANCIÓN DE DEDUCCIÓN DE DOS (2) PUNTOS EN LA TABLA ACUMULADA, DISPUESTO POR RESOLUCIÓN 088-CL-LFPP-2026, PENDIENTE D
Tabla del Torneo Clausura tras la fecha 7
|Puesto
|Club
|PJ
|DF
|Puntos
|1
|Deportivo Garcilaso
|6
|6
|13
|2
|Universitario
|6
|4
|13
|3
|Alianza Lima
|6
|4
|12
|4
|Sport Boys
|6
|6
|11
|5
|Melgar
|6
|4
|11
|6
|Sporting Cristal
|6
|3
|10
|7
|Atlético Grau
|6
|2
|10
|8
|Alianza Atlético
|6
|0
|10
|9
|Cusco FC
|6
|2
|9
|10
|Comerciantes Unidos
|7
|1
|8
|11
|Juan Pablo II
|6
|2
|8
|12
|CD Moquegua
|6
|0
|7
|13
|Sport Huancayo
|6
|-2
|7
|14
|FC Cajamarca
|7
|-3
|7
|15
|Los Chankas
|6
|-6
|7
|16
|Cienciano
|6
|-7
|4
|17
|ADT
|6
|-8
|2
|18
|UTC*
|6
|-8
|-3
- *CLUB UTC, SANCIÓN DE DEDUCCIÓN DE DOS (2) PUNTOS, DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN N 11 DEL EXP. 1150-2025-B--CCRD-FPF EJECUTADO EN LA TABLA DE POSICIONES DE LA FASE CLAUSURA
- *CLUB UTC, SANCIÓN DE DEDUCCIÓN DE TRES (3) PUNTOS DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN N 12 DEL EXP. 1150-2025-B--CCRD-FPF EJECUTADO EN LA TABLA DE POSICIONES DE LA FASE CLAUSURA
Programación y resultados de la fecha 7 del Torneo Clausura
Viernes 28 de agosto
- Comerciantes Unidos 2-3 FC Cajamarca
Sábado 29 de agosto
- Los Chankas vs Juan Pablo II | 1.00 p. m.
- UTC vs Universitario | 3.30 p. m.
- Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso | 7.30 p. m.
Domingo 30 de agosto
- CD Moquegua vs Alianza Atlético | 11.00 a. m.
- ADT vs Sport Huancayo | 1.15 p. m.
- Sport Boys vs Sporting Cristal | 3.30 p. m.
- Cienciano vs Cusco FC | 7.00 p. m.
Lunes 31 de agosto
- Atlético Grau vs FBC Melgar | 3.00 p. m.
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