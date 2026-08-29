0
EN DIRECTO
Universitario vs UTC por el Torneo Clausura
EN VIVO
Previa Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso por Liga 1

Tabla acumulada de la Liga 1 2026 y posiciones del Torneo Clausura tras la fecha 7

Alianza Lima se mantiene como líder con 52 unidades, seguido de Universitario de Deportes con 42. Revisa acá la tabla acumulada de la Liga 1 2026.

Gary Huaman
Alianza Lima continúa liderando la tabla acumulada de la Liga 1 2026.
Alianza Lima continúa liderando la tabla acumulada de la Liga 1 2026. | Foto: composición Líbero
COMPARTIR

La séptima fecha del Torneo Clausura nos trae tremendos partidazos. Universitario visitará a UTC con el objetivo de seguir en lo más alto, mientras que Alianza Lima recibirá a Deportivo Garcilaso, uno de los líderes, en el Estadio Alejandro Villanueva. Por otro lado, la revelación Sport Boys jugará contra Sporting Cristal en el Miguel Grau del Callao. Acá podrás revisar cómo marchan las tablas de posiciones del acumulado de la Liga 1 y los resultados de la jornada 7.

Universitario se enfrenta UTC por el Torneo Clausura de la Liga 1

PUEDES VER: Universitario vs. UTC EN VIVO por Torneo Clausura 2026: cuándo juegan, hora y canal

Tabla acumulada de la Liga 1 2026

PuestoEquipoPJDFPuntos
1Alianza Lima232652
2Universitario231342
3Los Chankas23-241
4Melgar231339
5Deportivo Garcilaso23939
6Cienciano23537
7Cusco FC23-136
8Alianza Atlético23231
9Sporting Cristal23129
10Comerciantes Unidos24-129
11Sport Boys*23227
12Atlético Grau23-426
13CD Moquegua23-725
14Juan Pablo II23-1624
15FC Cajamarca*24-823
16Sport Huancayo23-1223
17ADT*23-721
18UTC*23-1310
  • *CLUB UTC, SANCIÓN DE DEDUCCIÓN DE DOS (2) PUNTOS, DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN N 14 DEL EXP. 1124-2024-B--CCRD-FPF EJECUTADO EN LA TABLA DE POSICIONES DE LA FASE APERTURA
  • *CLUB UTC, SANCIÓN DE DEDUCCIÓN DE TRES (3) PUNTOS, DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN N 15 DEL EXP. 1
  • *CLUB ADT, SANCIÓN DE DEDUCCIÓN DE UN (1) PUNTO EN LA TABLA ACUMULADA, DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN 080-CL-LFPP-2026
  • *CLUB FC CAJAMARCA, SANCIÓN DE DEDUCCIÓN DE UN (1) PUNTO EN LA TABLA ACUMULADA, DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN 081-CL-LFPP-2026
  • *CLUB SPORT BOYS, SANCIÓN DE DEDUCCIÓN DE DOS (2) PUNTOS EN LA TABLA ACUMULADA, DISPUESTO POR RESOLUCIÓN 082-CL-LFPP-2026
  • *CLUB SPORT BOYS, SANCIÓN DE DEDUCCIÓN DE DOS (2) PUNTOS EN LA TABLA ACUMULADA, DISPUESTO POR RESOLUCIÓN 088-CL-LFPP-2026, PENDIENTE D

Tabla del Torneo Clausura tras la fecha 7

PuestoClubPJDFPuntos
1Deportivo Garcilaso6613
2Universitario6413
3Alianza Lima6412
4Sport Boys6611
5Melgar6411
6Sporting Cristal6310
7Atlético Grau6210
8Alianza Atlético6010
9Cusco FC629
10Comerciantes Unidos718
11Juan Pablo II628
12CD Moquegua607
13Sport Huancayo6-27
14FC Cajamarca7-37
15Los Chankas6-67
16Cienciano6-74
17ADT6-82
18UTC*6-8-3
  • *CLUB UTC, SANCIÓN DE DEDUCCIÓN DE DOS (2) PUNTOS, DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN N 11 DEL EXP. 1150-2025-B--CCRD-FPF EJECUTADO EN LA TABLA DE POSICIONES DE LA FASE CLAUSURA
  • *CLUB UTC, SANCIÓN DE DEDUCCIÓN DE TRES (3) PUNTOS DISPUESTO EN LA RESOLUCIÓN N 12 DEL EXP. 1150-2025-B--CCRD-FPF EJECUTADO EN LA TABLA DE POSICIONES DE LA FASE CLAUSURA

Programación y resultados de la fecha 7 del Torneo Clausura

Viernes 28 de agosto

  • Comerciantes Unidos 2-3 FC Cajamarca

Sábado 29 de agosto

  • Los Chankas vs Juan Pablo II | 1.00 p. m.
  • UTC vs Universitario | 3.30 p. m.
  • Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso | 7.30 p. m.

Domingo 30 de agosto

  • CD Moquegua vs Alianza Atlético | 11.00 a. m.
  • ADT vs Sport Huancayo | 1.15 p. m.
  • Sport Boys vs Sporting Cristal | 3.30 p. m.
  • Cienciano vs Cusco FC | 7.00 p. m.

Lunes 31 de agosto

  • Atlético Grau vs FBC Melgar | 3.00 p. m.
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. ¿A qué hora juega Universitario vs Alianza Lima y dónde ver clásico por la Liga Femenina?

  2. ¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Sport Boys y dónde ver partido por Liga 1?

  3. Universitario vs. UTC: alineaciones posibles para el partido de hoy

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano