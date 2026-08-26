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Entradas Sport Boys vs Sporting Cristal: precio de las entradas y dónde comprar para el partido en el Miguel Grau del Callao
Sport Boys y Sporting Cristal se enfrentarán en un emocionante partido por la séptima fecha del Torneo Clausura, con los rosados en fuerte racha y ocupando el cuarto lugar.
Sport Boys y Sporting Cristal protagonizarán el duelo de la séptima fecha del Torneo Clausura. Los rosados vienen con una tremenda racha, pues apenas han sufrido una derrota y marchan en la cuarta casilla con 11 unidades. Además, acaban de eliminar a Atlético Grau y avanzaron por penales a las semifinales de la Copa de la Liga.
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Por su parte, Sporting Cristal no la está pasando nada bien y llega a este encuentro tras sufrir una dura derrota ante Alianza Atlético en el Campeones del 36. Sin embargo, en la Copa de la Liga sacó una gran victoria por 4-1 ante Sport Huancayo y también jugará las semifinales.
De cara al duelo entre rosados y celestes, Sport Boys anunció la venta de entradas para el partido que se llevará a cabo en el Estadio Miguel Grau del Callao.
Entradas Sport Boys vs Sporting Cristal: precio de los boletos
Los precios de las entradas entre Sport Boys vs Sporting Cristal van desde los 35 soles hasta los 320 soles y pueden ser adquiridos en la plataforma de Ticketmaster. A continuación, podrás revisar cuánto cuestan cada zona y qué incluyen las experiencias.
- Sur: S/35
- Norte: S/35
- Oriente: S/80
- Occidente: S/120
- Palco: S/180
- Hospitality Marathon: S/320
- Experiencia Apuesta Total: S/275
- Tiro al Arco Forli: S/305
Entrada para el partido entre rosados y celestes.
¿Qué incluye la entrada Tiro al Arco Forli?
- Precio: S/305,00
- Ubicación en TRIBUNA PALCO
- Experiencia a ras de cancha
- Acciones lúdicas a ras de cancha
- Participación por premios ofrecidos por Forli (seis almohadas, un juego de comedor, tres colchones de dos plazas)
¿Qué incluye la entrada Hospitality Marathon?
- Precio: S/320,00
- Tour guiado
- Acceso a sala Hospitality Marathon
- Recibimiento al equipo
- Experiencia a ras de cancha
- Ubicación en TRIBUNA PALCO preferencial
- Vaso coleccionable
- Catering
¿Qué incluye la entrada Experiencia Apuesta Total?
- Precio S/275,00
- Una camiseta sorteada al ganador de la experiencia
- Ubicación en TRIBUNA PALCO preferencial
- Recibimiento al equipo
- Experiencia a ras de cancha
- Acciones lúdicas a ras de cancha
- Acceso al tour
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