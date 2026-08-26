Sport Boys y Sporting Cristal protagonizarán el duelo de la séptima fecha del Torneo Clausura. Los rosados vienen con una tremenda racha, pues apenas han sufrido una derrota y marchan en la cuarta casilla con 11 unidades. Además, acaban de eliminar a Atlético Grau y avanzaron por penales a las semifinales de la Copa de la Liga.

Por su parte, Sporting Cristal no la está pasando nada bien y llega a este encuentro tras sufrir una dura derrota ante Alianza Atlético en el Campeones del 36. Sin embargo, en la Copa de la Liga sacó una gran victoria por 4-1 ante Sport Huancayo y también jugará las semifinales.

De cara al duelo entre rosados y celestes, Sport Boys anunció la venta de entradas para el partido que se llevará a cabo en el Estadio Miguel Grau del Callao.

Entradas Sport Boys vs Sporting Cristal: precio de los boletos

Los precios de las entradas entre Sport Boys vs Sporting Cristal van desde los 35 soles hasta los 320 soles y pueden ser adquiridos en la plataforma de Ticketmaster. A continuación, podrás revisar cuánto cuestan cada zona y qué incluyen las experiencias.

Sur: S/35

Norte: S/35

Oriente: S/80

Occidente: S/120

Palco: S/180

Hospitality Marathon: S/320

Experiencia Apuesta Total: S/275

Tiro al Arco Forli: S/305

Entrada para el partido entre rosados y celestes.

¿Qué incluye la entrada Tiro al Arco Forli?

Precio: S/305,00

Ubicación en TRIBUNA PALCO

Experiencia a ras de cancha

Acciones lúdicas a ras de cancha

Participación por premios ofrecidos por Forli (seis almohadas, un juego de comedor, tres colchones de dos plazas)

¿Qué incluye la entrada Hospitality Marathon?

Precio: S/320,00

Tour guiado

Acceso a sala Hospitality Marathon

Recibimiento al equipo

Experiencia a ras de cancha

Ubicación en TRIBUNA PALCO preferencial

Vaso coleccionable

Catering

¿Qué incluye la entrada Experiencia Apuesta Total?