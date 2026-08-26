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Entradas Sport Boys vs Sporting Cristal: precio de las entradas y dónde comprar para el partido en el Miguel Grau del Callao

Sport Boys y Sporting Cristal se enfrentarán en un emocionante partido por la séptima fecha del Torneo Clausura, con los rosados en fuerte racha y ocupando el cuarto lugar.

Gary Huaman
Sport Boys dio a conocer el precio de las entradas para el duelo ante Sporting Cristal.
Sport Boys dio a conocer el precio de las entradas para el duelo ante Sporting Cristal. | Foto: composición Líbero
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Sport Boys y Sporting Cristal protagonizarán el duelo de la séptima fecha del Torneo Clausura. Los rosados vienen con una tremenda racha, pues apenas han sufrido una derrota y marchan en la cuarta casilla con 11 unidades. Además, acaban de eliminar a Atlético Grau y avanzaron por penales a las semifinales de la Copa de la Liga.

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Por su parte, Sporting Cristal no la está pasando nada bien y llega a este encuentro tras sufrir una dura derrota ante Alianza Atlético en el Campeones del 36. Sin embargo, en la Copa de la Liga sacó una gran victoria por 4-1 ante Sport Huancayo y también jugará las semifinales.

De cara al duelo entre rosados y celestes, Sport Boys anunció la venta de entradas para el partido que se llevará a cabo en el Estadio Miguel Grau del Callao.

Entradas Sport Boys vs Sporting Cristal: precio de los boletos

Los precios de las entradas entre Sport Boys vs Sporting Cristal van desde los 35 soles hasta los 320 soles y pueden ser adquiridos en la plataforma de Ticketmaster. A continuación, podrás revisar cuánto cuestan cada zona y qué incluyen las experiencias.

  • Sur: S/35
  • Norte: S/35
  • Oriente: S/80
  • Occidente: S/120
  • Palco: S/180
  • Hospitality Marathon: S/320
  • Experiencia Apuesta Total: S/275
  • Tiro al Arco Forli: S/305
Sport Boys

Entrada para el partido entre rosados y celestes.

¿Qué incluye la entrada Tiro al Arco Forli?

  • Precio: S/305,00
  • Ubicación en TRIBUNA PALCO
  • Experiencia a ras de cancha
  • Acciones lúdicas a ras de cancha
  • Participación por premios ofrecidos por Forli (seis almohadas, un juego de comedor, tres colchones de dos plazas)

¿Qué incluye la entrada Hospitality Marathon?

  • Precio: S/320,00
  • Tour guiado
  • Acceso a sala Hospitality Marathon
  • Recibimiento al equipo
  • Experiencia a ras de cancha
  • Ubicación en TRIBUNA PALCO preferencial
  • Vaso coleccionable
  • Catering

¿Qué incluye la entrada Experiencia Apuesta Total?

  • Precio S/275,00
  • Una camiseta sorteada al ganador de la experiencia
  • Ubicación en TRIBUNA PALCO preferencial
  • Recibimiento al equipo
  • Experiencia a ras de cancha
  • Acciones lúdicas a ras de cancha
  • Acceso al tour
Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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