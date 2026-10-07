Cristiano Ronaldo sorprende con mensaje a Lionel Messi tras su despedida con Argentina: "Mi respeto"

Lionel Messi disputó su último partido con la selección argentina y se despidió del fútbol internacional con una destacada actuación. La ‘Pulga’ fue titular en la victoria ante Benín, donde volvió a ser protagonista con un gol y una asistencia. Tras el encuentro, el astro argentino realizó una publicación en sus redes sociales y Cristiano Ronaldo sorprendió al responderle con un llamativo mensaje.

Cristiano Ronaldo sorprende con mensaje a Lionel Messi tras su despedida con Argentina

Recientemente, Lionel Messi compartió una fotografía de su último partido con la selección argentina y aprovechó para despedirse de la ‘Albiceleste’ y agradecer a los hinchas mediante un extenso y emotivo mensaje. En medio de esta publicación, Cristiano Ronaldo no dudó en dedicarle unas palabras al astro argentino.

El ‘Bicho’ utilizó su cuenta de Instagram para dejar un comentario en la publicación y expresar su admiración hacia el ‘10’ por todo lo que ha logrado con la ‘Albiceleste’, destacando un legado que perdurará con el paso de los años.

Cristiano Ronaldo dejó sorpresivo mensaje a Lionel Messi tras su despedida

“Leo, tantos años defendiendo a tu país y una historia que quedará para siempre. Todo mi respeto, por lo que has logrado con Argentina. Un abrazo”, fue el fraternal mensaje que dejó el astro portugués para quien durante años fue uno de sus principales rivales deportivos.

El mensaje del futbolista del Al Nassr se volvió viral rápidamente y capturó la atención de todos los cibernautas, siendo el comentario con más interacciones de la publicación. Del mismo modo, remarcar la enorme gratitud que ambos jugadores se han mostrado a lo largo de los años.

Lionel Messi dejó emotiva publicación tras su retiro de Argentina

La estrella del Inter Miami aprovechó para expresar su sentimientos tras su partido de despedida con su selección, donde remarcó que se trata de una decisión meditada, y recordó cada una de las emociones que vivió.

“Ayer fue mi último partido y ya extraño vestir la celeste y blanca. Sé que estoy tomando la decisión correcta. Fue un camino increíble, lleno de alegrías y también de algunas tristezas, pero tengo claro que valió la pena cada paso que di”, empezó.

Del mismo modo, sobre el final de su extenso pronunciamiento, aprovechó para mostrar su gratitud a los hinchas. “Soy un agradecido. Los quiero mucho, los voy a extrañar y siempre voy a darles las gracias por haber estado a nuestro lado, a mi lado”, concluyó.