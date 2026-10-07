Próximo partido de Cristiano Ronaldo tras dejar Portugal: fecha, hora y canal para ver Al Nassr vs Al Diriyah

Cristiano Ronaldo volverá a ponerse la camiseta del Al Nassr luego de abandonar la concentración de Portugal en medio de la polémica que protagonizó con el técnico Jorge Jesus. El delantero regresó a Arabia Saudita y ya se reincorporó a los entrenamientos de su club, dejando atrás, al menos por ahora, la tensión generada con la selección portuguesa. Ahora CR7 busca mantener su protagonismo en la temporada. Su regreso se produce además en un momento en el que el equipo saudí marcha entre los principales puestos del campeonato y necesita seguir sumando para mantenerse en la pelea. En esta nota te informamos sobre la programación del próximo encuentro del Comandante.

¿Cuándo juega Cristiano Ronaldo con Al Nassr?

El próximo desafío de Ronaldo con Al Nassr será ante Al Diraiyah, este viernes 9 de octubre, por la octava jornada de la Liga Profesional Saudí. El encuentro se disputará en el ALAWWAL Park de Riad.

¿A qué hora Al Nassr vs Al Diraiyah?

El compromiso por la jornada 8 de la Liga Profesional Saudí está programado para seguirse desde la 1.00 p. m. (hora peruana). Estos son los horarios para otros países.

Perú, Colombia, Ecuador: 1.00 p. m.

México: 12.00 p. m.

Venezuela, Bolivia, Paraguay: 2.00 p. m.

Chile, Argentina, Uruguay, Brasil: 3.00 p. m.

España: 8.00 p. m.

Arabia Saudita: 9.00 p. m.

Cristiano Ronaldo dejó la concentración de Portugal tras diferencias con su DT

Canales para ver Al Nassr vs Al Diraiyah

En Estados Unidos, el encuentro podrá seguirse por FOX Deportes y plataformas asociadas como DAZN US. Mientras tanto, en España, la transmisión de la Saudi Pro League estará disponible mediante DAZN ES y Eurosport ES. Además, Perú, Diario Líbero te llevará el minuto a minuto del encuentro.

¿Qué pasó entre Cristiano Ronaldo y Portugal?

La polémica surgió después de que Ronaldo no ingresara frente a Noruega pese a haber realizado el calentamiento. El delantero explicó que tenía acordado disputar 30 minutos, pero finalmente no ocurrió. Tras ello, dejó la concentración y posteriormente pidió disculpas, aunque mantuvo sus cuestionamientos hacia Jorge Jesus.

Ahora, Cristiano Ronaldo dejará atrás la controversia para enfocarse en Al Nassr, donde buscará demostrar su vigencia dentro del campo. Su regreso al club saudí llega en medio de las dudas sobre su continuidad con Portugal.