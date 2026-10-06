¿Cristiano Ronaldo se retira de la selección de Portugal tras problemas con Jorge Jesus?

Cristiano Ronaldo aclaró una de las principales interrogantes que dejó su inesperada salida de la concentración de Portugal. El delantero de 41 años descartó la posibilidad de alejarse de la selección y confirmó que continuará disponible para representar al combinado luso, siempre que se encuentre en buenas condiciones físicas y cumpla con la suspensión que pueda recibir.

¿Cristiano Ronaldo se retira de la selección de Portugal?

A través de una extensa carta publicada este martes, Cristiano explicó su postura tras abandonar al equipo durante la Fecha FIFA. Si bien gran parte de su mensaje estuvo relacionada con lo ocurrido con el técnico Jorge Jesus, también aprovechó para pronunciarse sobre sus planes con Portugal y dejó claro que todavía quiere competir con la camiseta de su país.

“Si estoy en buena forma física, jugando para mi club y, con suerte, marcando goles, después de cumplir la suspensión que se me impondrá, estaré disponible, como siempre lo he estado hasta ahora, para competir y ganar con nuestra Selección Nacional”, escribió el 7 de de la selección portuguesa.

Cristiano Ronaldo no se retirará de la selección de Portugal

Cristiano Ronaldo también respondió a las versiones que señalaban que la Federación Portuguesa de Fútbol ya analizaba la posibilidad de organizarle uno o varios partidos de despedida. El atacante no cerró esa puerta, pero dejó en claro que considera que todavía habrá tiempo para ese momento.

“Puedo prometer a todos mis seguidores, y especialmente a los portugueses, que jugaremos uno o más partidos de despedida; habrá tiempo para ello”, señaló.

¿Cuándo volverá Cristiano Ronaldo a la selección de Portugal?

Para Cristiano, vestir la camiseta de Portugal representa algo distinto a defender los colores de un club. Por ello, su intención actual sigue siendo competir y buscar victorias con el combinado nacional antes que pensar en un homenaje de despedida. Su eventual regreso estará condicionado por la sanción que reciba y por su estado físico.

Portugal tiene programados sus próximos compromisos de Nations League para noviembre, cuando enfrentará a Dinamarca y Gales. Esa fecha FIFA podría marcar el regreso de Cristiano Ronaldo a la selección, siempre que haya cumplido la suspensión correspondiente y vuelva a ser considerado por el comando técnico.