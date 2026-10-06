Neymar y el sentido mensaje a Messi de cara a su partido de despedida con Argentina: "Gracias"

La amistad que Lionel Messi y Neymar construyeron durante sus años como compañeros volvió a quedar reflejada en un emotivo mensaje. El brasileño utilizó sus redes sociales para despedir al astro argentino, quien afrontará su último encuentro con la camiseta de la Selección Argentina en un amistoso frente a Benín.

Neymar y el emotivo mensaje a Lionel Messi previo a su partido de despedida con la selección de Argentina

Ambos compartieron vestuario en dos etapas que quedaron marcadas en la historia del fútbol. Primero coincidieron en el FC Barcelona entre 2013 y 2017, periodo en el que formaron junto a Luis Suárez el recordado tridente ‘MSN’, con el que conquistaron importantes títulos. Años después volvieron a ser compañeros en el Paris Saint-Germain, entre 2021 y 2023.

Más allá de los éxitos conseguidos, aquella convivencia permitió que surgiera una estrecha amistad entre ambos. Por ello, Neymar quiso acompañar a Messi en un momento especial y destacó que el legado del argentino trasciende las fronteras de su país.

Neymar se despidió de Lionel Messi previo a su último partido con la selección Argentina

“Quien ama el fútbol te disfrutó a lo largo de estos años. Hoy es tu último partido con la camiseta de tu selección, de tu país y espero que disfrutes cada segundo, que todos los homenajes de hoy te hagan feliz. No es solo Argentina la que te agradece, el mundo te agradece por todo lo que hiciste por el fútbol”, escribió el 10 brasileño.

Neymar Jr. también recordó todo lo que significó compartir cancha con Messi y reconoció la influencia que tuvo el argentino en su propia relación con el deporte. ‘Ney’ valoró especialmente haber podido formar parte de una de las sociedades más recordadas de la última década.

“Gracias por hacerme amar aún más el fútbol, fue un honor haber jugado contra ti y más aún hacer historia a tu lado. Gracias, Leo Messi”, concluyó.

¿A qué hora es la despedida de Lionel Messi de la selección de Argentina?

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina está prevista para comenzar a las 6.00 p. m. (hora peruana), cuando arranque el partido frente a Benín este 6 de octubre en el Estadio Monumental de Buenos Aires.