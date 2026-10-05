Jorge Jesus no le cierra las puertas a Cristiano Ronaldo, pero lanza un contundente aviso tras la polémica

Jorge Jesus habló sobre la situación de Cristiano Ronaldo en la selección de Portugal. Después de la victoria frente a Noruega en la Nations League, el director técnico expresó su deseo de seguir contando con el actual jugador del Al Nassr en Arabia Saudita.

"No sé lo que ocurrirá; para mí, todo está abierto. Debe tomar sus decisiones antes de la convocatoria. Si está jugando y desea estar en el equipo nacional, puede regresar cuando desee, ¿por qué no? Fue un malentendido, y desde mi perspectiva, es fácil de resolver. Por mi parte, ningún problema. ¿Cuándo se aclarará? No lo sé, veremos, el partido acaba de terminar...", expresó al inicio de su intervención.

Jorge Jesús firme: no se disculpará con Cristiano Ronaldo

Así, el entrenador habló sobre el futuro de CR7 en el equipo: "Deseo que se quede. Él comprende que esto no es eterno, pero me gustaría que finalice su etapa en la selección como él elija. Esa es su decisión. Le dije en la primera convocatoria: 'Te necesito'. Independientemente de si juegas, te necesito. Y lo mismo aplica ahora".

Cuando se le preguntó si debería disculparse por la controversia surgida con el jugador, Jorge Jesus rechazó la idea y explicó las causas del inconveniente.

"No le pido disculpas a nadie. El problema surgió cuando el jugador estaba en calentamiento. Culpo a la decisión y a lo que aconteció. ¿Pero disculparme de qué? ¿A quién? Eso es mentira. ¿En qué sentido disculparme? ¿Cuál sería el motivo?", finalizó.

Comentarios de Cristiano Ronaldo sobre su salida de la selección

La conferencia del técnico portugués tras vencer a Noruega fue crucial para la decisión de Cristiano Ronaldo. Tras el episodio, el delantero de 41 años compartió sus pensamientos en redes sociales.

"En el momento adecuado, revelaré la verdad a los portugueses sobre las razones que me llevaron a dejar el equipo al que siempre he sido leal. Ahora es tiempo de desear éxito a Portugal y a mis compañeros, sin excepciones", manifestó.